Sabalenka an den Australian Open auf Hingis' Spuren

Aryna Sabalenka steigt als grosse Favoritin in die Australian Open. Die 26-Jährige hat im Oktober die Spitze der Weltrangliste von Iga Swiatek zurückerobert und erfreut sich einer guten Frühform. Beim WTA-500-Turnier in Brisbane feierte sie ihren 18. Karriere-Titel.

In Melbourne strebt die Belarussin ihren 3. Titel in Folge an. Es wäre der erste Hattrick bei den Frauen seit Martina Hingis' Turniersiegen 1997 bis 1999.

«Ich kann es schaffen»

«Das weiss ich erst seit kurzem», gestand Sabalenka vor wenigen Tagen. «Es ist natürlich cool, ein solches Ziel vor Augen haben zu können. Davon träumen so viele junge Spielerinnen. Aber ich fokussiere lieber auf mich selbst. Wenn ich mein bestes Tennis auf den Platz bringe, kann ich es schaffen.»

Ihre Hattrick-Mission beim «Happy Slam» wird Aryna Sabalenka am Sonntagmorgen (MEZ-Zeit) gegen Sloane Stephens lancieren.

Hingis bezwang bei ihren Erfolgen drei verschiedene Finalgegnerinnen (Mary Pierce, Conchita Martinez, Amélie Mauresmo). Sabalenka schlug in ihren bisherigen Endspielen Jelena Rybakina (2023) und Zheng Qinwen (2024). Kommt es heuer zum ersten Grand-Slam-Final gegen Dauerrivalin Swiatek?