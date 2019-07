Fragen über Fragen gibt es, wenn die Stars und Sternchen in Wimbledon vom Platz kommen. Diese müssen transkribiert werden.

Stenographen in Wimbledon

Wer sich den Medien stellt, stellt sich auch den Stenographen. Wort für Wort findet Gesagtes so den Weg in die Öffentlichkeit – im Protokoll (Transcript) der Medienkonferenz. In Wimbledon kümmern sich 2 Personen um die Abschrift des gesprochenen Wortes. Da ist Tempo gefragt, denn die Protagonisten nehmen keine Rücksicht auf die Transkribierer.

Nicht jeder Ballkünstler ist wortgewandt. Wer ein Schnellsprecher ist und wer schwer zu verstehen, erfahren Sie in unserem Videobeitrag.