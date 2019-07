Einen Final, den wir für immer in Erinnerung behalten werden. So umschrieb die ehemalige britische Tennis-Grösse Sue Barker im Platzinterview mit Roger Federer das gerade Geschehene. Dieser meinte trocken: «Also ich werde versuchen, ihn so schnell wie möglich zu vergessen.»

Die Final-Niederlage war bitter, seinen Humor hat der «Maestro» aber nicht verloren. So witzelte er bereits über die Reaktion seiner Kinder auf die kleinere Trophäe:

Sie werden keine Freude am Teller haben. Sie hätten sicher lieber das goldige Ding gehabt.

Dennoch schaute er bereits wieder positiv gestimmt in die Zukunft: «Wir hatten eine grossartige Woche. Ich liebe meine Kinder und freue mich, jetzt wieder zum Vater-Sein zurückzukehren.»

Djokovic von Federer inspiriert

Natürlich wurde Federer nach dem 5-stündigen Abnützungskampf auch auf sein Alter angesprochen:

Ich hoffe, ich gebe einigen Menschen den Glauben, dass es mit 37 noch nicht vorbei ist.

Zu diesen Menschen gehört auch Sieger Novak Djokovic, wie dieser in seinem Interview gestand: «Ich will so fit sein wie er mit 37 Jahren. Er inspiriert mich.»

Über das packende Spiel selber schwärmten beide Kontrahenten: