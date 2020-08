Die Bielerin bekommt es in der 1. Runde der US Open wie bereits beim Cincinnati-Turnier mit der Spanierin zu tun.

Am Donnerstag fand die Auslosung des Frauen-Tableaus der US Open statt. Jil Teichmann dürfte sich über den Draw gefreut haben. Die Bielerin (WTA 54) hat nämlich gute Erinnerungen an ihre Erstrunden-Gegnerin Aliona Bolsova. Gegen die Spanierin (WTA 103) spielte Teichmann erst vor einer Woche. In der Qualifikation für das in New York ausgetragene Turnier von Cincinnati setzte sie sich 6:2 und 6:2 durch.

Vögele fordert Sakkari

Eine harte Aufgabe wartet auf Stefanie Vögele. Die Aargauerin (WTA 113) bekommt es zum Auftakt mit Maria Sakkari zu tun. Die Griechin ist aktuell die Nummer 21 der Welt. Im Achtelfinal von New York schlug Sakkari am Mittwoch Serena Williams (USA). Im Viertelfinal bedeutete dann Johanna Konta (GBR) Endstation. Im Head-to-Head hat Vögele allerdings mit 2:0 die Nase vorne.

Als dritte Schweizerin tritt Viktorija Golubic an den US Open an. Die Zürcherin (WTA 123) geht in Runde 1 als Favoritin in das erste Duell mit der Weissrussin Vera Lapko (WTA 352).