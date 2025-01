Tsitsipas scheitert in 4 Sätzen an Michelsen

Legende: Scheitert früh Stefanos Tsitsipas. Keystone/AP Photo/Ng Han Guan

Für Stefanos Tsitsipas sind die Australian Open bereits nach der Startrunde wieder vorbei.

Bei den Frauen setzt sich Titelfavoritin Coco Gauff gegen ihre Landsfrau Sofia Kenin in zwei Sätzen durch.

Stefanos Tsitsipas (ATP 11) ist als erster gesetzter Spieler an den Australian Open ausgeschieden. Der Grieche verlor gegen den erst 20-jährigen Alex Michelsen (ATP 41) mit 5:7, 3:6, 6:2, 4:6. Gerade in den ersten beiden Sätzen konnte Tsitsipas dem Spiel des US-Amerikaners zu wenig entgegensetzen.

Nach einem Zwischensprint zum 1:2 in den Sätzen zeigten im 4. Satz beide Spieler Nerven. Nach vier Breaks in Folge war es dann aber Michelsen, der sich den letztlich entscheidenden Durchgang mit 6:4 holen konnte. Der Youngster steht zum zweiten Mal in der 2. Runde des «Happy Slams». Für Tsitsipas, Finalist in Melbourne 2023, endete das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres so früh wie seit 2018 nicht mehr.

Gauff kommt weiter

Coco Gauff (WTA 3), eine der Titelfavoritinnen, konnte ihren Auftakt ins Turnier erfolgreich gestalten. Gegen Sofia Kenin (WTA 81) setzte sie sich im Duell der beiden US-Amerikanerinnen mit 6:3, 6:3 durch. Die Partie war allerdings enger, als es das Ergebnis vermuten liesse. Kenin, die Siegerin der Australian Open 2020, scheitert damit zum vierten Mal in Folge bereits in Runde 1.

