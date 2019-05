Williams nur zu Beginn mit Mühe

Serena Williams (WTA 10) verlor gegen die Russin Witalia Diatschenko (WTA 83) den ersten Satz, setzte sich aber schliesslich sicher mit 2:6, 6:1, 6:0 durch und feierte ihren 800. Sieg auf der WTA-Tour. Die 37-jährige Amerikanerin, die ihren 24. Major-Titel anstrebt, leistete sich in der Startphase wohl auch wegen der fehlenden Matchpraxis viele Fehler. Serena Williams hat im laufenden Jahr erst zehn Matches bestritten.

Thiem muss kurz zittern

Vorjahresfinalist Dominic Thiem hat sich gegen den US-Amerikaner Tommy Paul in über zweieinhalb Stunden in die 2. Runde gekämpft. Die österreichische Weltnummer 4 gewann 6:4, 4:6, 7:6, 6:1. Dabei hatte Thiem im 3. Satz im Tiebreak 0:4 zurückgelegen, ehe er das Ruder noch herumreissen konnte.

Nadal meistert Starthürde mühelos

Gleich im ersten Game kam Rafael Nadals Erstrunden-Gegner Yannick Hanfmann zu drei Breakchancen in Folge. Der furiose Auftakt des Deutschen entpuppte sich aber als Strohfeuer. Nadal blieb unbeeindruckt, führte stattdessen selbst bald mit 2:0 und geriet in der Folge nie mehr ins Wanken. 6:2, 6:1, 6:3 lautetet am Ende das deutliche Verdikt zu Gunsten des 11-fachen French-Open-Siegers.

Wozniacki scheitert in Runde 1

Für Caroline Wozniacki (WTA 13) ist das Turnier in Paris bereits nach der 1. Runde vorbei. Die Dänin unterlag der Russin Veronika Kudermetowa (WTA 68) nach starkem Auftakt 6:0, 3:6, 3:6. Die ehemalige Weltnummer 1 war geschwächt nach Frankreich gereist. In Folge von Verletzungen hatte Woczniacki in Madrid sowie in Rom jeweils in Runde 1 aufgeben müssen.

Petra Kvitova mit Absage

Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova muss auf ihre Teilnahme an den French Open verzichten. Die 29-jährige Tschechin hat vor ein paar Wochen einen Muskelriss am linken Unterarm erlitten. «Es könnte schlimmer werden, wenn ich spiele», sagt die Finalistin der diesjährigen Australian Open.

Sendebezug: Webonly-Livestreams www.srf.ch/sport, 27.05.2019, 11:00 Uhr