Titelverteidiger Carlos Alcaraz kommt zum Auftakt der French Open in 3 Sätzen durch.

Für die grösste Überraschung im Männer-Tableau sorgt Daniel Altmaier, der mit Taylor Fritz die Nummer 4 aus dem Turnier wirft.

Einen ganz schlechten Tag zieht bei den Frauen Emma Navarro, die Weltnummer 9 aus den USA, ein.

Carlos Alcaraz (ATP 2) ist mit einem ungefährdeten Sieg in die Mission Titelverteidigung an den French Open gestartet. Geschenkt bekam er den Sieg von Giulio Zeppieri aus Italien nicht. Die Weltnummer 310 zeigte eine solide Partie und wehrte sich nach Kräften. Alcaraz schien aber zu jeder Zeit fähig, einen Gang hochzuschalten – und tat dies in den entscheidenden Momenten auch. Nach 1:56 Stunden stand sein 6:3, 6:4, 6:2-Sieg fest. Für Zeppieri war es der fünfte Auftritt im Hauptfeld eines Major-Turniers. Sein Weg führte dabei wie heuer in Paris stets über die Qualifikation.

Altmaier lässt Fritz alt aussehen

Daniel Altmaier (ATP 66) sorgte in der 1. Runde für eine dicke Überraschung. Der 26-jährige Deutsche schaltete mit Taylor Fritz die Nummer 4 des Turniers aus. Altmaier, der vor 2 Jahren an selber Stelle in der 2. Runde Jannik Sinner bezwungen hatte, behielt mit 7:5, 3:6, 6:3, 6:1 die Oberhand. US-Open-Finalist Fritz bleibt mit der roten Asche auf Kriegsfuss. Nur im Vorjahr hatte er es in Roland Garros unter die letzten 16 geschafft.

Navarro geht unter

Bei den Frauen hat der zweite Turniertag derweil die erste grössere Überraschung bereitgehalten. Die Weltnummer 9, Emma Navarro aus den USA, gewann in der 1. Runde gerade einmal ein Game. Sie brachte gegen Jessica Bouzas Maneiro (ESP/WTA 68) kein einziges Mal ihren Service durch und unterlag in 57 Minuten mit 0:6, 1:6. Im Vorjahr hatte die US-Open-Halbfinalistin an der Porte d'Auteuil noch den Achtelfinal erreicht.

Resultate