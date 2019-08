Tag 2 an den US Open

Nadal gibt sich keine Blösse

Rafael Nadal (ATP 2) steht an den US Open in der 2. Runde. Der Spanier schlug den Australier John Millman (ATP 60) in 2:10 Stunden mühelos 6:3, 6:2, 6:2 und überzeugte dabei auf der ganzen Linie. In der nächsten Runde trifft er mit Thanasi Kokkinakis (ATP 203) auf den nächsten «Aussie».

Kurzes Turnier für Thiem

Der Weltranglisten-4. Dominic Thiem ist derweil bereits in der 1. Runde ausgeschieden. Der Österreicher unterlag dem Italiener Thomas Fabbiano (ATP 87) mit 4:6, 6:3, 3:6, 2:6. Zuvor hatte er bei seinen 5 Teilnahmen in Flushing Meadows immer mindestens die 3. Runde erreicht, letztes Jahr sogar die Viertelfinals.

Legende: Verliert gegen Thomas Fabbiano Dominic Thiem Keystone

Chatschanow unterliegt Pospisil

Mit Karen Chatschanow scheidet auch die Weltnummer 9 in der 1. Runde aus. Der 23-jährige Russe, der im letzten Jahr drei Titel auf der ATP-Tour gewonnen hatte, unterlag dem Kanadier Vasek Pospisil in fünf Sätzen mit 4:6, 7:5, 7:5, 4:6, 6:3.

Tsitsipas scheitert an Rublew

Auch Stefanos Tsitsipas (ATP 8) muss die Koffer packen. Der 21-jährige Grieche scheiterte am gleichaltrigen Andrej Rublew (ATP 41). Der Russe, der in Cincinnati nacheinander Stan Wawrinka und Roger Federer bezwungen hatte, setzte sich in knapp 4 Stunden mit 6:4, 6:7, 7:6, 7:5 durch.

Auch Bautista Agut draussen

Mit dem Spanier Roberto Bautista Agut, Wimbledon-Halbfinalist und Melbourne-Viertelfinalist, scheiterte ein weiterer Top-Ten-Spieler in der 1. Runde. Der Weltranglisten-10. verlor in 5 Sätzen gegen den Kasachen Michail Kukuschkin (ATP 47).

Tennis-Wunderkind Gauff mit Auftaktsieg

Die grosse amerikanische Tennishoffnung Cori Gauff hat sich erfolgreich gegen das frühe Aus gestemmt und steht in der 2. Runde. Die 15-Jährige rang in ihrem Auftaktspiel die drei Jahre ältere Russin Anastasia Potapowa nach Satzrückstand 3:6, 6:2, 6:4 nieder.

Osaka über Umwege in die 2. Runde

Auch Titelverteidigerin Naomi Osaka meisterte ihre Starthürde erfolgreich. Die Weltranglistenerste aus Japan bezwang die Russin Anna Blinkowa (WTA 84) mit 6:4, 6:7, 6:2.

