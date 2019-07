Thiem bleibt in der 1. Runde hängen

Nächste Überraschung in Wimbledon: Mit Dominic Thiem, der Weltnummer 4, ist bereits der nächste Mitfavorit in Runde 1 ausgeschieden. Der Österreicher unterlag dem US-Amerikaner Sam Querrey in 4 Sätzen mit 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 3:6, 0:6. Der French-Open-Finalist musste sich dem starken Aufschläger nach 2:28 Minuten geschlagen geben. In der nächsten Runde trifft Querrey auf den Russen Andrej Rublew (ATP 79).

Kerber nimmt erste Hürde

Auf dem Weg zur Titelverteidigung in Wimbledon hat Angelique Kerber die Auftakthürde erfolgreich genommen. Die 31-Jährige gewann das deutsche Duell gegen Tatjana Maria mit 6:4, 6:3. Zuvor hatte es für die deutschen Teilnehmer beim Rasen-Major ausschliesslich Niederlagen abgesetzt. Am Donnerstag trifft Kerber nun auf die US-Amerikanerin Lauren Davis, die als Lucky Loserin der Qualifikation ins Hauptfeld gerutscht war.

Barty locker in Runde 2

Nachdem Ashleigh Barty auf einen Start beim Wimbledon-Vorbereitungsturnier in Eastbourne verzichtet hatte, zeigte sich die Australierin in London wieder in bester Verfassung. Gegen die Chinesin Saisai Zheng setzte sich die Weltnummer 1 mit 6:4, 6:2 durch. Nachdem Barty im 1. Satz einen Breakvorsprung preisgegeben hatte, holte sich die 23-Jährige Durchgang Nummer 1 dank dem Break zum 6:4. Im 2. Satz liess die diesjährige French-Open-Gewinnerin ihrer Gegenspielerin keine Chance.

Rafael Nadal ohne Mühe – nun wartet Kyrgios

Rafael Nadal bekundete in seiner Auftaktpartie gegen den krassen Aussenseiter Yuichi Sugita (ATP 274) keine Probleme. Der Japaner startete zwar mit einem Break in die Partie, musste sich der Weltnummer 2 aber doch klar mit 3:6, 1:6 und 3:6 beugen. In der nächsten Runde wartet mit Nick Kyrgios auf Nadal dann aber ein echter Prüfstein. Der Australier musste im Duell mit Landesmann Jordan Thompson hart kämpfen, ehe der 7:6 (7:4), 3:6, 7:6 (12:10), 0:6, 6:1-Sieg feststand.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 2.7.2019, 12:05 Uhr