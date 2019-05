Osaka dreht im letzten Moment auf

Die japanische Weltnummer 1 Naomi Osaka hat ein Erstrunden-Out an den French Open nur mit Mühe abwenden können. Die Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (WTA 90) konnte im 2. Satz zwei Mal zum Matchgewinn aufschlagen, kassierte aber jeweils ein Rebreak. Schlussendlich gewann die amtierende US- und Australian-Open-Siegerin aber in 3 Sätzen mit 0:6, 7:6 (7:4) und 6:1.

Zverev ringt Millman nieder

Alexander Zverev hat an den French Open mit einigen Schwierigkeiten den Einzug in die 2. Runde geschafft. Der Deutsche wurde in seiner Startpartie vom Australier John Millman während mehr als 4 Stunden gefordert. Dank einem Schlussspurt machte Zverev den 7:6, 6:3, 2:6, 6:7 und 6:3-Sieg perfekt.

Karlovic gewinnt Alters-Rekord-Duell gegen Lopez

Mit ihrer Erstrunden-Partie haben die betagten Tennis-Grössen Ivo Karlovic und Feliciano Lopez an den French Open Geschichte eingeschrieben. Der 40 Jahre alte Kroate Karlovic setzte sich am Dienstag in Paris gegen den 37 Jahre alten Spanier Feliciano Lopez mit 7:6 (7:4), 7:5, 6:7 (7:9) und 7:5 durch. Es war das älteste Match im Profi-Tennis der Männer in Roland Garros – bezogen auf das kombinierte Alter der beiden Gegner von 77 Jahren und 363 Tagen. Der 2,11 Meter grosse Karlovic ist zudem der erste Ü-40-Spieler im Hauptfeld eines Grand Slams seit Jimmy Connors bei den US Open 1992 und der älteste French-Open-Teilnehmer seit dem 41-jährigen Istvan Gulyas 1973.

Del Potro schafft die Wende

Nach 2:07 Stunden durfte sich Juan Martin del Potro über den Einzug in die 2. Runde freuen. Dabei hatte es zunächst nicht gut ausgesehen für den Argentinier. Sein chilenischer Gegner Nicolas Jarry startete stark und sicherte sich dank einem Break den 1. Satz. Del Potro erholte sich aber gut. In der Folge war er der klar bessere Spieler. Insgesamt 5 Mal konnte er Jarry den Service abnehmen, bei eigenem Service blieb er unangetastet. Am Schluss resultierte ein 3:6, 6:2, 6:1, 6:4-Sieg.

