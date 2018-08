Der Schotte zeigt phasenweise wieder sein bestes Tennis, verliert in der 2. Runde aber gegen Fernando Verdasco.

Tag 3 an den US Open

Andy Murray kämpft, flucht und verliert bei seiner Grand-Slam-Rückkehr in der 2. Runde.

Juan Martin del Potro gibt sich keine Blösse, Dominic Thiem steht hingegen erst nach 5 Sätzen als Sieger fest.

Titelverteidigerin Sloane Stephens zieht den Kopf aus der Schlinge und wendet das frühe Aus ab.

Venus Williams steht in der 3. Runde – und wartet auf Schwester Serena.

Für Andy Murray geht der steinige Weg zurück an die Spitze nach seiner langen Verletzungspause weiter. Bei seiner ersten Grand-Slam-Teilnahme seit Wimbledon 2017 bedeutete die 2. Runde für die ehemalige Weltnummer 1 Endstation. Der Schotte unterlag Fernando Verdasco (ATP 32) in einem teilweise hochklassigen Spiel mit 5:7, 6:2, 4:6, 4:6. Als der Spanier im 4. Satz beim Stand von 5:4 zum Sieg aufschlug, schnupperte Murray noch einmal am Ausgleich, konnte aber keine seiner 5 Breakchancen nutzen. Für Verdasco war es im 15. Duell mit Murray erst der 2. Sieg.

Der nächste Gegner des Spaniers heisst Juan Martin del Potro. Der an Nummer 3 gesetzte Argentinier bekundete gegen den Amerikaner Denis Kudla einzig im 3. Durchgang etwas Mühe, siegte in knapp 2 Stunden aber dennoch souverän in 3 Sätzen.

Deutlich mehr zu beissen hatte Dominic Thiem. Die österreichische Weltnummer 10 musste gegen Steve Johnson (ATP 31) über die volle Distanz.

Die Vorjahressiegerin der US Open hat das frühe Out abgewendet: Die WTA-Nummer 3, Sloane Stephens, musste 2:45 Stunden kämpfen und einen Satzrückstand gegen Anhelina Kalinina (WTA 134) wettmachen. Da die Amerikanerin aber 7 ihrer 11 Breakbälle nutzte (und Kalinina nur 5 von 20), trifft Stephens nun auf Viktoria Asarenka. Die Weissrussin musste gegen Daria Gavrilova in 1:22 Stunden nur 3 Games hergeben.

Ebenfalls in Runde 3 steht Venus Williams nach ihrem Sieg über Camila Giorgi. Dort könnte es zum 6. Mal in Flushing Meadows zum Schwestern-Duell mit Serena kommen – sofern sich die 6-fache US-Open-Championne gegen Carina Witthöft durchsetzt. Im schwesterlichen Head-to-Head in New York hat Serena die Nase mit 3:2 knapp vorne.

Sendebezug: Livestream auf srf.ch/sport, 29.08.2018, 22:00 Uhr