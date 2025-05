Sinner beendet Gasquets Karriere – Djokovic weiter, De Minaur out

Tag 5 an den French Open

Jannik Sinner gibt sich in der 2. Runde der French Open keine Blösse und beendet mit seinem 3-Satz-Sieg über Richard Gasquet dessen lange Karriere.

Auch Novak Djokovic kommt trotz kurzer Behandlungspause gegen den Franzosen Corentin Moutet ohne Satzverlust durch.

Mit Alex De Minaur muss sich die Weltnummer 9 dem Kasachen Alexander Bublik beugen, mit Jakub Mensik scheitert ein weiterer gesetzter Spieler.

Lois Boisson und Elsa Jacquemot sorgen für Jubel beim Heimpublikum.

Nach 16 Titeln, zwei Grand-Slam-Halbfinals und nun einer Niederlage gegen die Weltnummer 1 war es das für Richard Gasquet (ATP 166). Der Franzose blieb in Roland Garros in der 2. Runde chancenlos und unterlag Jannik Sinner 3:6, 0:6, 4:6. Der Südtiroler kannte bei der Abschiedsvorstellung des 38-jährigen Routiniers kein Pardon, nutzte fünf von elf Breakchancen und liess sich den Service nie abnehmen. Gasquet wurde anschliessend vom Publikum auf dem Court Philippe Chatrier gebührend verabschiedet. Das einstige Wunderkind bleibt der jüngste Spieler, der ein Spiel auf der Tour gewonnen hat, als er 2002 im Alter von 15 Jahren in Monte Carlo gegen den Argentinier Franco Squillari gewann. Sinner war zu diesem Zeitpunkt ein Jahr alt.

Novak Djokovic (ATP 6) überstand die 2. Runde ebenfalls ohne Satzverlust. Der 38-jährige serbische Grand-Slam-Rekordsieger bekundete gegen Corentin Moutet (ATP 73) im dritten Satz leichte Schwierigkeiten. Beim Stand von 2:2 verletzte er sich am linken Fuss, liess sich nach dem 2:3 lange behandeln und kassierte dann merklich gehandicapt das Break zum 2:4. Doch der «Djoker» biss sich durch, kämpfte sich durchaus leidend ins Tiebreak und verwandelte nach 3:05 Stunden seinen ersten Matchball zum 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Nach dem Vortages-Out von Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und Giovanni Mpetshi Perricard erwischte es am Donnerstag im Männertableau zwei weitere Gesetzte. Alex De Minaur (ATP 9) verlor gegen Alexander Bublik (ATP 62) 6:2, 6:2, 4:6, 3:6, 2:6. Anschliessend meinte der Australier: «Das ist ein Match, den ich zu 99,9 Prozent der Fälle gewinne.» Er habe sich «sehr müde» gefühlt. Mit Jakub Mensik scheiterte zudem die Nummer 19 am Portugiesen Henrique Rocha (ATP 200).

Bei den Frauen wussten mit Lois Boisson (WTA 361) und Elsa Jacquemot (WTA 138) zwei Einheimische zu überraschen. Boisson, die zuvor noch nie im Hauptfeld eines Majors gestanden hatte, liess der um 248 Ränge besser klassierten Ukrainerin Anhelina Kalinina mit 6:1, 6:2 keine Chance. Jacquemot rang Alycia Parks (USA/WTA 52) in über 2 Stunden 6:2, 6:7 (4:7), 6:1 nieder.

French Open