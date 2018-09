Tag 5 an den US Open

Im 30. Sister Act holt sich Serena Williams ihren 18. Sieg. Die Partie in der 3. Runde der US Open verkam zu einer einseitigen Angelegenheit. Serena hatte das Geschehen stets im Griff und überliess ihrer älteren Schwester Venus beim 6:1, 6:2 nur gerade 3 Games. Eine Schrecksekunde hatte Serena dennoch zu überstehen, als sie bei einem Ballwechsel einknickte und sich anschliessend am sowieso schon dick einbandagierten Fuss behandeln lassen musste.

Dominic Thiem (ATP 9) hat bei den US Open den Sprung in den Achtelfinal geschafft. Der Österreicher brauchte gegen Taylor Fritz (USA) aber vier Sätze, um den Sieg ins Trockene zu bringen. In der nächsten Runde trifft er auf Vorjahres-Finalist Kevin Anderson (ATP 5). Der Südafrikaner hatte gar noch etwas mehr zu kämpfen als Thiem. Er rang den kanadischen Youngster Denis Shapovalov (ATP 28) nach 3:42 Stunden in 5 Sätzen nieder.

Im Frauentableau gab sich die Titelverteidigerin keine Blösse. Sloane Stephens (WTA 3) schlug die ehemalige Weltnummer 1 Viktoria Asarenka mit 6:3, 6:4. Auch die Nummer 7 der Welt, Jelina Switolina, ist dank einem Zweisatzsieg gegen die Chinesin Qiang Wang eine Runde weiter.

