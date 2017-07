Tag 6 in Wimbledon: Federer und Bacsinszky auf Centre Court

Roger Federer und Timea Bacsinszky bestreiten ihre 3.-Runden-Partien am Samstag auf dem Centre Court. Auf diesem ist auch Novak Djokovic im Einsatz.

Am Samstag sind Sie ab 14:00 Uhr auf SRF zwei und in der Sport App live mit dabei beim Geschehen auf dem Centre Court von Wimbledon. Das sind die Eckpunkte am 6. Wimbledon-Tag:

Timea Bacsinszky - Agnieszka Radwanska – 14:00 Uhr

Nach dem Sprint in der 2. Runde (Sieg in 48 Minuten) dürfte Bacsinszky aller Voraussicht nach mehr gefordert werden. Sie trifft in der 3. Runde auf die Weltranglisten-Zehnte Agnieszka Radwanska. Die Polin stand 2012 in Wimbledon im Final sowie 2013 und 2015 im Halbfinal, kam in dieser Saison allerdings noch nicht auf Touren. Die beiden bisherigen Duelle gegen die 28-Jährige aus Krakau entschied Bacsinszky 2015 im Fed Cup (6:1, 6:1) und 2016 in Miami (2:6, 6:4, 6:2) für sich.

Novak Djokovic - Ernests Gulbis – ca. 15:30 Uhr

Der Lette Gulbis sorgte in der 2. Runde für eine faustdicke Überraschung, als er den Argentinier Juan Martin Del Potro in 3 Sätzen eliminierte. Der 28-Jährige, der in seiner Karriere nicht immer die nötige Professionalität an den Tag legte, wird nun die Weltnummer 2 fordern. Ist er in der Lage, den Serben, der sich zuletzt in ausgezeichneter Form präsentierte, zu kitzeln?

Roger Federer - Mischa Zverev – ca. 18:00 Uhr

Viermal trafen die beiden bisher aufeinander, viermal hiess der Sieger Federer. Zuletzt bezwang der Schweizer den Deutschen vor wenigen Wochen am Vorbereitungsturnier in Halle. Ausserdem spielten die beiden schon im Viertelfinal der Australian Open gegeneinander. Der Baselbieter gewann anschliessend seinen 18. Grand-Slam-Titel. Ein gutes Omen, sollte es erneut für einen Sieg reichen?

Programm-Hinweis Auf SRF zwei und in unserer Sport App mit verschiedenen Livestreams sind

Sie am Samstag ab 14:00 Uhr live mit von der Partie in Wimbledon.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 07.07.2017, 14:00 Uhr.