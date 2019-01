Nadal liefert gegen Berdych zwei Sätze lang eine Machtdemonstration ab. Überraschender Viertelfinalgegner? Der Amerikaner Tiafoe.

Kerber kommt gegen die Amerikanerin Collins regelrecht unter die Räder. Auch Scharapowa scheitert im Achtelfinal.

Kvitova beendet den Höhenflug der 17-jährigen Amerikanerin Anisimova.

Rafael Nadal hat das mit Spannung erwartete Duell gegen den wiedererstarkten Tomas Berdych deutlich mit 6:0, 6:1, 7:6 (7:4) gewonnen. Im 1. Durchgang brachte der Tscheche keinen Fuss vor den anderen. Seinen ersten Gamegewinn verbuchte er erst nach mehr als 45 Minuten. Einzig den 3. Satz konnte Berdych ausgeglichen gestalten, verlor ihn aber trotz Minibreak-Vorsprung im Tiebreak.

Im Viertelfinal trifft Nadal auf Frances Tiafoe (ATP 39). Der Amerikaner setzte sich an seinem 21. Geburtstag in einem intensiven Match mit 7:5, 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 7:5 gegen Grigor Dimitrov (ATP 21) durch. Der Bulgare liess im 2. Satz gleich 3 Satzbälle ungenutzt. Tiafoe hatte bereits in der 2. Runde für eine Überraschung gesorgt, als er Kevin Anderson in 4 Sätzen bezwang.

Ein böses Erwachen gab es für Angelique Kerber. Die Weltnummer 2 aus Deutschland, die zuvor erst 10 Games abgegeben hat, ist im Achtelfinal überraschend an Danielle Collins gescheitert. Die 25-jährige Amerikanerin spielte gross auf, den Startsatz gewann sie nach nur 20 Minuten mit 6:0. Auch in der Folge hatte Kerber, letztjährige Halbfinalistin in Melbourne, ihrer Gegnerin wenig entgegenzusetzen. Collins zog einen Traumtag ein, powerte unbeirrt weiter und siegte schliesslich 6:0, 6:2.

Ebenfalls erstmals im Viertelfinal eines Major-Turniers steht Ashleigh Barty. Gegen Maria Scharapowa fand die 22-jährige Australierin erst nach verlorenem Startsatz in die Partie. Mit ihrem variantenreichen Spiel gewann sie anschliessend 9 Games in Serie und geriet erst am Schluss noch einmal ins Zittern (4:6, 6:1, 6:4). Barty, die sich auch schon eine Auszeit genommen hat, um professionell Cricket zu spielen, hat im vergangenen Jahr die Doppelkonkurrenz der US Open gewonnen.

In den Achtelfinals vorläufig zu Ende gegangen ist das Tennis-Märchen von Amanda Anisimova. Gegen Petra Kvitova (WTA 6) konnte die 17-jährige Amerikanerin nicht an ihre Leistungen aus den Runden zuvor anknüpfen, wo sie mit Aryna Sabalenka unter anderem die Weltnummer 11 geschlagen hatte. Kvitova überliess ihr in 59 Minuten gerade einmal 3 Games. Nun kommt es zum Duell mit Barty.

Mit Valentina Ryser ist nach Lulu Sun auch die zweite Schweizerin erfolgreich in die Juniorinnen-Konkurrenz gestartet. Die 17-jährige Thunerin schlug bei ihrer Major-Premiere die an Nummer 13 gesetzte Russin Mariia Tkacheva 6:4, 6:4. In der 1. Runde ausgeschieden ist der 16-jährige Berner Dominic Stricker.

