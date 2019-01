Tag 8 an den Australian Open

Novak Djokovic muss für seinen Viertelfinal-Einzug hart kämpfen, Kei Nishikori noch härter.

Naomi Osaka und Jelina Switolina sind nach Dreisatzsiegen ebenfalls weiter.

Bei den Juniorinnen überzeugt die 17-jährige Schweizerin Lulu Sun.

Die Weltnummer 1 ist durch: Novak Djokovic musste gegen den Russen Daniil Medwedew mehr kämpfen, als ihm lieb war. Nach 3:15 Stunden stand der 6:4, 6:7, 6:2 und 6:3-Sieg fest. Im zweiten Satz führte der Serbe mit 5:2 – vermochte den Vorsprung aber nicht durchzubringen. Zwischenzeitlich liess sich Medwedew am Oberschenkel behandeln. In seinem 10. Melbourne-Viertelfinal trifft der «Djoker» auf Kei Nishikori.

Der Japaner stellte erneut seinen Kampfgeist unter Beweis. Nishikori bezwang den Spanier Pablo Carreño Busta nach 0:2-Satzrückstand mit 6:7 (10:8), 4:6, 7:6 (7:4), 6:4 und 7:6 (10:8). Die beiden lieferten sich einen 5:05 Stunden dauernden Abnutzungskampf. Im Tiebreak des 5. Satzes legte sich Carreño Busta mit dem Schiedsrichter an – und verlor danach die letzten 5 Punkte in Folge. Für Nishikori war es bereits der dritte Fünfsatz-Erfolg in Melbourne. Nächster Gegner ist die Weltnummer 1 Novak Djokovic.

Legende: Wutentbrannt Carreño Busta und der Schiedsrichter wurden in der Schlussphase keine Freunde. Keystone

US-Open-Siegerin Naomi Osaka (WTA 4) wurde im Achtelfinal von Anastasija Sevastova (WTA 12) hart gefordert. Die Lettin agierte gewohnt variantenreich und stellte die junge Japanerin damit vor grosse Probleme. Am Ende setzte sich aber die grössere Klasse Osakas durch. Die 21-Jährige siegte mit 4:6, 6:3, 6:4.

Im Viertelfinal kommt es zum Duell mit Jelina Switolina (WTA 7). Diese erlebte gegen Madison Keys (WTA 17) ein Auf und Ab. Nach dem klar gewonnenen Startsatz musste sie unter den Augen von Freund Gaël Monfils den zweiten Durchgang der Amerikanerin überlassen. Am Ende siegte Switolina dennoch klar mit 6:2; 1:6, 6:1.

Bei den Juniorinnen hat Lulu Sun auch ihre zweite Partie gewonnen. Die 17-jährige Schweizerin liess Lokalmatadorin Amber Marshall beim 6:4, 6:0 keine Chance. Im Achtelfinal trifft Sun auf eine italienische Qualifikantin.

Sendebezug: SRF info, sportlive, 19.01.19, 09:05 Uhr