Nach 3 abgewehrten Matchbällen steht Jelina Switolina (UKR) im Viertelfinal von Roland Garros.

Bei den Männern marschiert Tommy Paul (USA) in die Runde der letzten Acht.

Jelina Switolina (WTA 14) hat ihre hervorragende Form auch im Achtelfinal der French Open unter Beweis gestellt. Gegen Vorjahres-Finalistin Jasmine Paolini (WTA 4) wehrte die Ukrainerin im 2. Satz 3 Matchbälle ab, zwei davon in Serie beim Stand von 4:5. Nachdem sie im Tiebreak auch eine 3. Möglichkeit der Italienerin zunichte gemacht hatte, verwertete sie selbst ihren 1. Satzball. Fortan blickte Switolina nicht mehr zurück und nahm Paolini im finalen Durchgang gleich bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab. Am Ende siegte die 30-Jährige 4:6, 7:6 (8:6), 6:1.

Bei den Männern heisst der erste Viertelfinalist Tommy Paul. Die Weltnummer 12 aus den USA überzeugte beim 6:3, 6:3, 6:3 gegen den Australier Alexey Popyrin (ATP 25). So weit war Paul in Paris zuvor noch nie gekommen, im vergangenen Jahr musste er in der 3. Runde die Segel streichen. Im Achtelfinal bekommt es der 28-Jährige mit dem Sieger der Partie zwischen Carlos Alcaraz (ESP/ATP 2) und Ben Shelton (USA/ATP 13) zu tun. Die Partie gibt es am Sonntagnachmittag live bei SRF zu sehen.

