Teichmann nimmt erste Quali-Hürde

Jil Teichmann hat bei den French Open die erste Runde der Qualifikation überstanden. Für die beiden Schweizer Männer ist bereits Schluss.

In Paris möchte sich Jil Teichmann erstmals in ihrer Karriere für ein Grand-Slam-Haupftfeld qualifizieren. Einen ersten Schritt hat die 19-Jährige am Dienstag gemacht: Sie setzte sich in der ersten Runde der Qualifikation gegen die an Nummer 15 gesetzte Britin Naomi Broady mit 6:4, 6:2 durch.

Nächste Gegnerin Teichmanns ist die Griechin mit dem klangvollen Namen Valentini Grammatikopoulou.

Schweizer ohne Chance

Im Männer-Tableau sind keine Schweizer mehr dabei. Sowohl Marco Chiudinelli als auch Henri Laaksonen mussten bereits in der Auftaktrunde die Segel streichen. Chiudinelli unterlag dem Italiener Luca Vanni 2:6, 2:6, Henri Laaksonen verlor gegen den Amerikaner Dennis Novikov mit 2:6, 3:6.