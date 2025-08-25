Die US-Amerikanerin will es noch einmal wissen und steht an den US Open in der Nacht auf Dienstag im Einzel im Einsatz.

In der Weltrangliste ist Venus Williams auf Position 602 abgerutscht, ihren letzten Grand-Slam-Auftritt hatte die siebenfache Major-Siegerin vor 2 Jahren in New York. Nun kehrt die mittlerweile 45-jährige US-Amerikanerin an den US Open ins Rampenlicht zurück. Mit einer Wildcard ausgestattet, trifft sie am Montag (lokale Zeit) in der Night Session im Arthur Ashe Stadium auf Karolina Muchova (CZE/WTA 13).

Ich glaube, ich werde immer Tennis spielen. Es ist in meiner DNA.

Die Organisatoren der US Open rollen Williams also den roten Teppich aus und gewähren ihr die grosse Bühne. «Es ist super aufregend, wieder dabei zu sein. Es wird nie langweilig, sondern immer spannender», sagte sie. Das ist auch der Grund, warum sie mit 45 Jahren noch immer den Partien entgegenfiebert: «Ich glaube, ich werde immer Tennis spielen. Es ist in meiner DNA. Es ist also egal, ob jetzt oder in 30 Jahren.»

Ich versuche einfach, Spass zu haben, entspannt zu bleiben und mein Bestes zu geben.

Über ihre Erwartungen sagt sie: «Ich habe nicht so viel gespielt wie die anderen, daher ist es eine andere Herausforderung, wenn man damit umgehen muss. Also versuche ich einfach, Spass zu haben, entspannt zu bleiben und mein Bestes zu geben.»

US Open