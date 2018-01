Tennis-News: Bencic auf der grossen Bühne

Belinda Bencic bestreitet ihr Auftaktspiel an den Australian Open in der Nacht auf Montag. Und: Viktorija Golubic und Stefanie Vögele überstehen die 2. Quali-Runde.

Belinda Bencic wird ihr Auftaktspiel gegen Vorjahresfinalistin Venus Williams in der Rod Laver Arena, dem grössten Court auf der Anlage, austragen. Die Partie findet in der Nacht auf Montag statt und dürfte gegen 3 Uhr beginnen. Zuvor findet noch das Spiel zwischen Jelena Ostapenko und Francesca Schiavone statt. Roger Federer und Stan Wawrinka greifen erst am Dienstag ins Turniergeschehen ein.

Weiter auf die Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hoffen dürfen Viktorija Golubic und Stefanie Vögele. Golubic liess in der 2. Qualifikationsrunde Silvia Soler-Espinosa (Sp) keine Chance und siegte 6:1, 6:1. Vögele setzte sich gegen die Weissrussin Vera Lapko 6:3 und 7:5 durch. Die beiden Schweizerinnen müssen noch eine Runde überstehen, um den Sprung ins Haupttableau der Australian Open zu schaffen.