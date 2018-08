Der Tscheche ist bereits in New York dabei. Und: Teichmann schlägt in der US-Open-Quali die Setznummer 1.

Was sich bereits länger abgezeichnet hatte, ist nun Tatsache: Ivan Lendl stösst zum Coaching-Team von Alexander Zverev (ATP 4). Der Tscheche, der zuletzt Andy Murray betreute, soll den Deutschen zum ersten Grand-Slam-Titel führen. Lendl ist bereits bei den US Open mit dabei.

Jil Teichmann hat in der US-Open-Qualifikation die 2. Runde erreicht. Die Bielerin schaltete dabei die an Nummer 1 gesetzte Chinesin Saisai Zheng (WTA 63) mit 7:6, 3:6, 6:0 aus. Ebenfalls eine Runde weiter ist Patty Schnyder, die Marina Zanevska aus Belgien in 3 Sätzen bezwang. Henri Laaksonen scheiterte derweil zum Auftakt am spanischen Oldie Tommy Robredo.