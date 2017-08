Tennis-News: Schnyder bestreitet US-Open-Quali

Patty Schnyder (WTA 198) gibt ihr Comeback auf grosser Bühne. Die 38-jährige Baselbieterin bestreitet am US Open in New York ab Dienstag die Qualifikation. Und: Boris Becker hat wohl einen neuen Job.

Ihr bislang letztes Grand-Slam-Turnier bestritt Patty Schnyder im Mai 2011 am French Open in Paris, an dem sie auch ihren Rücktritt bekanntgab. 2015 kehrte sie an ITF-Turnieren auf die Tour zurück. Zuletzt nahm sie am Turnier in Gstaad teil, an dem sie die Achtelfinals erreichte und als Folge davon wieder in die Top 200 des Rankings zurückkehrte. Ihre beste Klassierung am US Open erreichte Schnyder 1998 und 2008, als sie in Flushing Meadows jeweils die Runde der letzten Acht erreichte.

Vor 7 Jahren: Schnyders letzter Matchgewinn am US Open 2:59 min, aus sportaktuell vom 2.9.2010

Boris Becker soll wieder eine führende Funktion im deutschen Tennis übernehmen. Gemäss der deutschen Nachrichtenagentur dpa soll der dreimalige Wimbledonsieger im deutschen Tennis-Bund (DTB) die Verantwortung für den Männer-Bereich übernehmen. Als sogenannter Head of Tennis soll der 49-Jährige auch Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann vorgesetzt sein. Bestätigt wurde die Meldung bisher nicht.