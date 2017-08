Tennis-News: Schnyders US-Open-Traum lebt weiter

Patty Schnyder darf weiter auf ihre 15. Teilnahme im Hauptfeld der US Open hoffen. Neben der 38-Jährigen haben auch Stefanie Vögele und Marco Chiudinelli die erste Qualifikationsrunde überstanden.

Gegen die 15 Jahre jüngere Belgierin Ysaline Bonaventure erlaubte sich Patty Schnyder in der 1. Qualifikationsrunde der US Open eine kleine Schwächephase. Nach dem Verlust des 2. Satzes legte die 38-Jährige – und damit älteste Teilnehmerin – eine Schippe drauf und siegte letztlich deutlich 6:3, 3:6, 6:1. Damit fehlen der Baselbieterin noch zwei weitere Siege, um in New York erstmals seit 2010 wieder im Hauptfeld zu stehen.

Die 2. Qualifikationsrunde erreicht haben auch Stefanie Vögele und Marco Chiudinelli. Die Aargauerin setzte sich gegen die Einheimische Jessica Pegula 6:3, 7:6 (7:2) durch. Noch weniger Probleme bekundete Chiudinelli bei seinem 6:3, 6:2-Sieg gegen den Australier Blake Mott.

Für Conny Perrin ist das New-York-Abenteuer hingegen vorbei. Sie unterlag Danka Kovinic aus Montenegro 1:6, 6:3, 5:7.