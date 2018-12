Den Waadtländer erwartet in Doha eine schwierige Aufgabe: Und: News aus Melbourne, Perth und Abu Dhabi.

Stan Wawrinka trifft auf Karen Chatschanow (hier in St. Petersburg)

Stan Wawrinka trifft in der 1. Runde des ATP-Turniers von Doha (ab 31.12.) auf den Russen Karen Chatschanow (ATP 11). Das bislang einzige Direktduell entschied der Waadtländer in den Achtelfinals von St. Petersburg 2018 für sich. Wawrinka gibt in Doha sein Comeback. Im Oktober brach er seine Saison wegen Rückenbeschwerden vorzeitig ab.

Weitere Schweizer Einsätze:

WTA Shenzhen: Timea Bacsinszky - Maria Scharapowa

- Maria Scharapowa WTA Auckland: Stefanie Vögele - Sara Sorribes

Novak Djokovic hat die Exhibition in Abu Dhabi gewonnen. Der Weltranglisten-Erste schlug im Final Kevin Anderson 4:6, 7:5, 7:5.

An den Australian Open werden künftig neue Regeln im Umgang mit der Hitze angewendet. Neben der Temperatur werden künftig auch Luftfeuchtigkeit und Wind berücksichtigt. Bislang wurden die Spiele auf den Aussenplätzen bei 40 Grad unterbrochen.

Grossbritannien ist mit einem 2:1-Sieg über Griechenland in den Hopman Cup in Perth gestartet. Cameron Norrie und Katie Boulter schlugen Stefanos Tsitsipas und Maria Sakkari. Die Briten sind am Sonntag erster Gegner der Schweiz.