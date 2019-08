Topspieler an US Open früh out

Rafael Nadal zeigte sich an den US Open nach seinem lockeren Erstrundensieg gegen John Millman (AUS, ATP 60) rundum zufrieden. Und das aus gutem Grund. Nicht nur, dass seine Leistung zum Auftakt in Flushing Meadows von einer blendenden Form zeugt – zudem scheiterten auch gleich reihenweise Top-Ten-Spieler in seiner Tableau-Hälfte. Was ihm natürlich in die Karten spielt.

Zverev als einziger Top-Ten-Spieler übrig

Nach Dominic Thiem (AUT, ATP 4), dem Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 8), Karen Chatschanow (RUS, ATP 9) und Nadals Landsmann Roberto Bautista Agut (ATP 10) ist nur noch der Deutsche Alexander Zverev als Vertreter der besten 10 der Welt in Nadals Hälfte übrig geblieben.

Legende: Kann er den Schnellzug Nadal aufhalten? Alexander Zverev Keystone

Auf folgende Stolpersteine könnte Nadal auf dem Weg in den Final noch treffen:

2. Runde: Thanasi Kokkinakis (AUS, ATP 203)

Thanasi Kokkinakis (AUS, ATP 203) 3. Runde: Fernando Verdasco (ESP, ATP 34)

Fernando Verdasco (ESP, ATP 34) Achtelfinal : John Isner (USA, ATP 14)

: John Isner (USA, ATP 14) Viertelfinal : Alexander Zverev (ATP 4)

: Alexander Zverev (ATP 4) Halbfinal: Gael Monfils (FRA, ATP 13)

Wenn man sich den Fakt in Erinnerung ruft, dass Zverev bekanntlich seine liebe Mühe an Grand-Slam-Turnieren hat – an den US Open kam er noch nie über die 3. Runde hinaus – ist klar: Alles andere als ein Finaleinzug von Rafael Nadal an den diesjährigen US Open wäre eine riesige Überraschung.

