Stan Wawrinka ist bekanntlich ein begnadeter Sandplatz-Spieler. 7 seiner 16 Titel holte er auf der roten Unterlage. Doch dieses Jahr fehlt dem Waadtländer die Konstanz. 4 Siegen stehen 4 Niederlagen gegenüber:

Monte Carlo: Sieg über Lucas Pouille, Out trotz klarer Führung gegen Marco Cecchinato.

Madrid: Siege über Pierre-Hugues Herbert, Guido Pella und Kei Nishikori, klare Niederlage im Viertelfinal gegen Rafael Nadal.

Rom: Niederlage gegen David Goffin.

Genf: Niederlage gegen Damir Dzumhur.

Sein Spiel stimmt eigentlich, aber zu oft verlor er in wichtigen Phasen den Faden. Vor seinem Start ins einzige Grand-Slam-Turnier auf Sand zeigt sich der 34-Jährige trotzdem optimistisch: «Ich fühle mich gut und die Atmosphäre ist toll.»

«Muss mich reinhängen»

Beliebt ist der Turniersieger von 2015 in Paris auf jeden Fall: In seiner Trainingssession mit dem Belgier David Goffin am Samstag wurde er von den Zuschauern bejubelt.

Sein Erstrunden-Spiel bestreitet Wawrinka am Montag um ca. 14: 30 Uhr gegen den Slowaken Jozef Kovalik, den er vor zwei Jahren bei Roland Garros in drei Sätzen schlug. «Es war nicht so klar, der 2. Satz endete 7:6. Ich muss mich reinhängen, um nicht gleich in der 1. Runde zu verlieren.»

Wawrinkas French-Open-Bilanz seit 2010 Jahr Gegner Resultat 2018: 1. Runde

Guillermo Garcia-Lopez 2:6, 6:3, 6:4, 6:7, 3:6

2017: Final Rafael Nadal

2:6, 3:6, 1:6

2016: Halbfinal Andy Murray

4:6, 2:6, 6:4, 2:6

2015: SIEG Novak Djokovic

4:6, 6:4, 6:3, 6:4

2014: 1. Runde Guillermo Garcia-Lopez 4:6, 7:5, 2:6, 0:6

2013: Viertelfinal Rafael Nadal

2:6, 3:6, 1:6

2012: Achtelfinal Jo-Wilfried Tsonga

4:6, 6:7, 6:4, 6:4, 4:6

2011: Achtelfinal Roger Federer

3:6, 2:6, 5:7

2010: Achtelfinal Roger Federer

3:6, 6:7, 2:6



Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 24.5.19, 22:35 Uhr