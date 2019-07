Trotz Fehlstart in Wimbledon

Roger Federer steht nach einem 3:6, 6:1, 6:2 und 6:2-Sieg gegen den Südafrikaner Lloyd Harris in Wimbledon in der 2. Runde.

Der Schweizer steigert sich nach dem Satzverlust zu Spielbeginn markant.

Harris beklagte später im Spiel ein Problem an der Wade und liess sich deswegen behandeln.

Nach nur 28 Minuten war die Welt in der Londoner Vorstadt zumindest halbwegs auf den Kopf gestellt. Lloyd Harris, seines Zeichens Weltnummer 86, schockte Roger Federer und den Grossteil der Tennisfans mit dem Gewinn des 1. Satzes. Der junge Südafrikaner zeigte sich vor allem bei eigenem Aufschlag äusserst effizient, schlug oft auf die Vorhand des Schweizers auf, womit er zahlreiche Fehler des Schweizers provozierte.

Ich konnte seine Technik nicht richtig lesen.

Die Bedingungen seien nicht ganz so gewesen, wie er es erwartet hätte. «Dann wurde ich etwas nervös», so der Schweizer. Und etwas anderes bereitete ihm Probleme: «Ich konnte seine Technik nicht richtig lesen, vor allem beim Aufschlag.»

Spaziergang im 2. Satz

Doch Federer machte sich sogleich ans Werk, die Hierarchie wieder zurechtzurücken – und tat dies in wahrer «Maestro»-Manier: Nach 1:51 Stunden war der 3:6, 6:1, 6:2 und 6:2-Sieg Tatsache und die 2. Runde standesgemäss erreicht.

Federers Reaktion nach dem überraschenden Satzverlust war beeindruckend: 22 Minuten brauchte die Weltnummer 3, um den 2. Durchgang sicherzuzustellen. Federer nutzte den nun etwas weniger effektiven Aufschlag seines Gegners, verwertete die 3. Breakchance beim Stand von 1:1 und spazierte in der Folge regelrecht durch den Satz.

Medical Timeout bei Harris

Harris fand gegen Federers Aufschläge je länger je weniger ein Rezept. So dauerte es auch im 3. Durchgang nicht länger als eine halbe Stunde, bis sich Federer diesen nach 2 Breaks gesichert hatte. Auffallend: Federer schaffte es, trotz rekordverdächtig tiefer Quote bei 1. Aufschlägen (28%) zu dominieren.

Legende: Nach Steigerungslauf Roger Federer steht nach einem Viersatz-Sieg in der 2. Runde. Keystone

Dagegen plagte Harris ein Problem an der Wade. Das Medical-Timeout Ende des 3. Satzes verhalf nur kurzzeitig zu einer Steigerung. Wenige Minuten später durchbrach der Baselbieter den Service von Harris abermals. «Dieser Match war eigentlich genau das, was ich wollte. Ich brauchte diesen Weckruf, um mir zu sagen, dass es nun losgehe», resümierte Federer zum Schluss.

Nun gegen Wildcard-Inhaber mit Heimvorteil

In der 2. Runde trifft der Schweizer auf den britischen Wildcard-Inhaber Jay Clarke (ATP 169). Der 20-Jährige ist auf der Tour noch weitgehend unbekannt, spielte bis anhin vorwiegend auf Challenger-Stufe. Er setzte sich in der 1. Runde gegen den amerikanischen Qualifikanten Noah Rubin (ATP 182) in 4 Sätzen durch.

