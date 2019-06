Roger Federer unterliegt Rafael Nadal im French-Open-Halbfinal bei windigen Verhältnissen 3:6, 4:6, 2:6.

Der Schweizer zeigt eine starke Leistung, der Spanier ist aber besonders in den entscheidenden Momenten ein Klasse besser.

Im Final trifft Nadal auf Novak Djokovic oder Dominic Thiem.

Auch im 6. Duell mit Rafael Nadal an den French Open gab es für Roger Federer nichts zu gewinnen. Nach 4 Final- und einer Halbfinal-Niederlage bedeutete in diesem Jahr wieder die Runde der letzten 4 Endstation.

Federer spielt stark, Nadal noch stärker

Vorwerfen muss sich der Schweizer aber nicht viel. Er zeigte bei windigen Bedingungen eine starke Leistung, Nadal war einfach noch eine Klasse besser. So gut der Baselbieter auch spielte, sein Gegner hatte immer eine Antwort parat. Nach 2:25 Stunden verwandelte der elffache Paris-Champion seinen 2. Matchball zum verdienten Sieg.

Für Federer war die resultatmässig klare Niederlage ein schlechter Lohn. Der Baselbieter startete zwar nicht wunschgemäss. Zuerst verspielte er eine frühe Breakchance. Dann musste er von seinen 3 ersten Aufschlagspielen deren 2 abgeben. Einen dieser Ausrutscher konnte er noch korrigieren, der 2. Serviceverlust wog dann aber zu schwer.

Das fatale 9. Game im 2. Satz

In Durchgang 2 hätte Federer dann aber definitiv mehr verdient gehabt. Eine der entscheidenden Szenen der Partie ereignete sich dann beim Stand von 4:4. Federer führte bei eigenem Aufschlag 40:0 und hätte Nadal mit dem Spielgewinn unter Druck setzen können. Der Mallorquiner holte in seiner unnachahmlichen Art aber die nächsten 5 Punkte und damit das entscheidende Break in Durchgang 2.

Der Verlust des 2. Satzes wog für Federer dann zu schwer. Während der Schweizer in der Folge eine schwächere Phase einzog, spielte sich Nadal bisweilen regelrecht in einen Rausch. 2 weitere Breaks bedeuteten die schnelle Entscheidung.

