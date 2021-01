Legende: Steht erstmals im Haupttableau eines Grand-Slam-Turniers Francesca Jones. Getty Images

Francesca Jones leidet am Ektrodaktylie-Ektodermal-Dysplasie-Syndrom. Diese genetische Erkrankung hatte zur Folge, dass sie mit nur drei Fingern und einem Daumen an jeder Hand sowie drei Zehen am rechten und vier Zehen am linken Fuss geboren wurde.

Als Kind wurde der 20-jährigen Britin von den Ärzten gesagt, dass sie aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigung keine professionelle Tenniskarriere verfolgen könne. Diese Prognosen haben Jones zusätzlich angespornt, das Gegenteil zu beweisen.

Die Nummer 241 der Welt, für die das Gleichgewicht das grösste Manko ist, hat ihrer besonderen Geschichte am Mittwoch ein neues Kapitel hinzugefügt. Dank einem 6:0, 6:1-Sieg gegen die Chinesin Lu beim Qualifikationsturnier in Doha löste sie das Ticket für die Australian Open.

«Ich bin einfach super glücklich, dass ich mich qualifiziert habe und freue mich wirklich darauf, nach Australien zu kommen», sagte Jones vor ihrer Grand-Slam-Premiere. «Ich freue mich auf jeden Match, egal ob es gegen Serena Williams oder eine andere Qualifikantin sein wird.»