Erneut Rekord-Preisgeld in Wimbledon

Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon wird 2019 erneut ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Wie die Organisatoren am Dienstag bekannt gaben, wächst der Preisgeldtopf im Vergleich zum Vorjahr um vier Millionen Pfund (umgerechnet 5,31 Millionen Schweizer Franken). Die Sieger der Einzelkonkurrenzen bekommen jeweils 2,35 Mio. Pfund (rund 3,12 Millionen Franken). Total werden über 50 Millionen Franken ausgeschüttet.

Zudem wird der umgebaute Court No. 1 bei der diesjährigen Auflage des Turniers eingeweiht. Der zweitgrösste Platz der Anlage an der Church Road in London verfügt nach dreijähriger Bauzeit über ein verschliessbares Dach. Die Kapazität des zweiten Platzes vergrösserte sich auf 12'345 Plätze. Auf dem Centre Court finden knapp 15'000 Menschen Platz.

Ab 2020 mit Serve-Clock?

Auch für die Wimbledon-Ausgabe von 2020 gibt es bereits Änderungen. So soll «höchst wahrscheinlich» eine «Serve-Clock» eingeführt werden. Zum ersten Mal bei einem Grand Slam wurde am vergangenen US Open die Zeit zwischen Ballwechsel und Aufschlag gemessen.