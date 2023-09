Bei den US Open führt am 6. Turniertag ein tierisches Störmanöver mal wieder zum kurzzeitigen Unterbruch einer Partie.

Ein Eichhörnchen platzt mitten in eine Doppelpartie

Ungebetener Gast in New York

Squirrels – zu Deutsch Eichhörnchen – haben beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison immer mal wieder einen nicht geplanten Gastauftritt. Sie sorgen für kurzzeitige Aufregung und verdutzte Gesichter, vor allem aber für heiteres Gelächter.

So geschehen einmal mehr mitten in der Zweitrunden-Doppel-Partie zwischen Greet Minnen (BEL)/Yanina Wickmayer (BEL) und Laura Siegemund (GER)/Vera Swonarewa (RUS). Früh im 2. Satz verirrte sich ein Nagetier auf den Court No. 5 und sorgte bei den 4 Akteurinnen sowie den Zaungästen für Irritation.

Ein paar Ehrenrunden und dann ab durch die Mitte

Nach einer kurzen, dafür wirksamen Show und einem ersten missglückten Fluchtversuch mittels Sprung über die Werbebande, fand das verirrte Eichhörnchen den Weg nach draussen wieder. Es flitzte behände über das Geländer.

Aufgrund des Störenfrieds durfte der Punkt wiederholt werden. Apropos: Ob das vorwitzige Tierchen der Grund dafür ist, dass die belgische Paarung Minnen/Wickmayer nach im Tiebreak gewonnenen Startsatz gehörig aus dem Konzept geraten ist und noch mit 7:6 (7:3), 2:6, 0:6 verloren hat, ist nicht überliefert. Falls ja, könnte man auch von einem Partycrasher reden ...