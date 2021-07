Roger Federer (ATP 8) zieht in Wimbledon souverän in die 3. Runde ein. Er schlägt Richard Gasquet (ATP 56) in drei Sätzen 7:6, (7:1), 6:1, 6:4.

Der Schweizer muss im 1. Satz kämpfen, gewinnt aber letztlich die Sätze 25 bis 27 hintereinander gegen Gasquet.

Der nächste Gegner Federers heisst Cameron Norrie (ATP 34). Der Brite hat bisher erst einen Satz abgegeben.

Nach beidseits zwei schwierigen Jahren mit Verletzungssorgen trafen Roger Federer und Richard Gasquet zum ersten Mal seit gut 2 Jahren wieder aufeinander. Einiges war in dieser 2. Runde von Wimbledon ähnlich wie in den 20 vorangegangenen Duellen der beiden Alteingesessenen auf der Tour.

Etwa, dass Federer die Partie ohne Satzverlust gewann (wie in den letzten 10 Jahren immer). Oder, dass der Schweizer über weite Strecken mit der Vorhand und der Franzose mit der Rückhand die bessere Figur abgab.

Wieder einmal ein Tiebreak

Immerhin konnte Gasquet nach 24 verlorenen Sätzen ohne Tiebreak im 1. Satz eine Kurzentscheidung erzwingen. Doch dort fand er seinen Meister in Federer, der ihm nur gerade einen Punkt zugestand. Das Minibreak zum 4:1 realisierte der Schweizer in einem langen Ballwechsel und zeigte, dass sein Fitnesslevel stimmt.

Allgemein bewegte sich Federer besser als noch in der Startrunde, wo er sich gegen Adrian Mannarino schwer getan hatte. Im 2. Satz legte der bald 40-Jährige einen Zwischensprint ein und führte schnell mit Doppelbreak 5:0. Er sicherte sich den Durchgang nur wenig später. Hatte der Baselbieter zu Beginn noch Mühe beim Aufschlag und auf der Rückhandseite bekundet, legte er diese Anlaufschwierigkeiten mit zunehmender Spieldauer ab.

Die Partie beendete er nach 1:51 Stunden. Ein Break zum 5:3 reichte im 3. Durchgang zum Sieg.

Nun gegen Norrie

In der 3. Runde wird es Federer am Samstag mit Cameron Norrie (ATP 34) zu tun bekommen. Gegen den Briten, der auf Rasen vielleicht sein bestes Tennis spielt und im Vorbereitungsturnier von Queen's im Final stand, dürfte seine Form noch einmal einem Test unterzogen werden. Federer hat laut offizieller Statistik noch nie gegen Norrie gespielt, am Hopman Cup 2018 bekundete er beim 6:1, 6:1 aber keine Mühe gegen den 25-Jährigen.

Gespannt sein darf man auch darauf, wie die Sympathien gegen den Einheimischen (mutmasslich erneut auf dem Centre Court) verteilt sein werden.