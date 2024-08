Stan Wawrinka scheitert in der 1. Runde der US Open am Italiener Mattia Bellucci in 3 Sätzen 4:6, 6:7 (5:7), 3:6.

Der 39-jährige Romand bäumt sich besonders im Mittelabschnitt auf. Der spielwitzige und flinke Bellucci ist aber letztlich zu stark.

Nach Dominic Stricker und Viktorija Golubic ist damit auch die letzte Schweizer Hoffnung schon nach der Startrunde draussen.

Stan Wawrinka (ATP 176) muss in New York, wo er 2016 seinen dritten und bislang letzten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, bereits nach der 1. Runde die Koffer packen. Im vierten und letzten Match des Tages im Stadium 17 war sein spielfreudiger und selbstsichere Kontrahent Mattia Bellucci (ATP 101) am Ende zu stark. Die 3-Satz-Niederlage nach 2:13 Stunden bedeutet auch, dass Wawrinka in der Weltrangliste aus den Top 200 fallen wird.

Die grösste Chance, um das abzuwenden und nochmals in den Match zurückzufinden, bot sich im 3. Abschnitt. Beim Stand von 2:2 hatte Wawrinka 2 Breakbälle, die Bellucci aber jeweils gekonnt mit einem Ass abwehrte. Und der Italiener setzte noch einen drauf: Wenig später gelang ihm durch ein Geschenk Wawrinkas selbst der Servicedurchbruch zum 4:2. Mit dem ersten Matchball und bezeichnenderweise mit einem weiteren Ass machte der aufschlagstarke Bellucci den glatten 3-Satz-Triumph perfekt.

00:34 Video Wawrinka punktet in Satz 3 stark am Netz Aus Sport-Clip vom 28.08.2024. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

Umkämpfter Start

Begonnen hatte die Partie ziemlich emotional. Wenige Minuten waren gespielt, da gerieten sich Wawrinka und der Schiedsrichter in die Haare. Der Grund: Beim Stand von 1:1 und 30:0 für den Schweizer prallte ein Stoppball 2 Mal auf, bevor ihn Bellucci ins Feld zurückbrachte. So sah es jedenfalls Wawrinka – aber nicht der Schiedsrichter. Dieser gab den Punkt dem Italiener und blieb auch in der ziemlich hitzigen Diskussion standhaft.

Legende: Hatten das Heu am Anfang nicht auf der gleichen Bühne Stan Wawrinka und der Schiedsrichter. EPA/JUSTIN LANE

Kurz darauf kassierte Wawrinka – eingeleitet durch einen Doppelfehler – das erste Break zum 2:3. Doch der 39-Jährige zeigte eine umgehende Reaktion: Mit 4 Punkten in Folge sicherte er sich mit einem schönen Vorhand-Volley das direkte Rebreak zum 3:3. Weil aber auch danach wieder ein schwaches Aufschlagspiel des Schweizers folgte, lag Bellucci wieder mit Break vorne. Der 23-Jährige nutzte kurz später seinen ersten Satzball zum 6:4.

00:32 Video Wawrinka per Vorhand-Volley zum Rebreak Aus Sport-Clip vom 28.08.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Begeisternder 2. Satz

Im 2. Durchgang steigerte sich Wawrinka markant. Allerdings musste er gleich zu Beginn einen heiklen Moment überstehen. Im ersten Game wehrte Wawrinka einen Breakball ab, punktete 3 Mal in Folge und legte mit 1:0 vor. In diesem Satz, der einige sehenswerte Ballwechsel enthielt, blieb alles in der Reihe bis es ins Tiebreak ging.

Und auch dort brachten die beiden Akteure ihre Aufschläge durch. Was Bellucci und Wawrinka dann beim Stand von 5:5 den Zuschauern boten, war Tennis vom Feinsten. Nach langem Hin und Her ging der Punkt an Bellucci, weil Wawrinkas Passierball an der Netzkante hängenblieb. Kurz darauf war – nach einem Volleyfehler des Romands – das erste Minibreak und damit auch die Entscheidung in Satz 2 Tatsache.