Legende: Strahlt nach dem Viertelfinal-Einzug Aryna Sabalenka. Keystone/AP/Pamela Smith

Aryna Sabalenka (WTA 1) gibt auch im Achtelfinal an den US Open keinen Satz ab.

In 74 Minuten gewinnt die Titelverteidigerin gegen Cristina Bucsa (WTA 95) 6:1, 6:4.

In Bezug auf die Mission Titelverteidigung ist die Weltnummer 1, Aryna Sabalenka, weiterhin auf Kurs. Lediglich 74 Minuten lang musste sie gegen die Spanierin Cristina Bucsa im Louis Armstrong Stadium auf dem Platz stehen, um den Viertelfinal-Einzug klarzumachen.

Im 1. Satz liess Sabalenka die Muskeln spielen und Bucsa keine Chance. Nach dem 1:1 gewann die Belarussin 5 Games am Stück. Danach hielt die Spanierin besser mit: Sabalenka breakte die Spanierin zum 3:2 und vergab bei Bucsas nächstem Aufschlagspiel 4 Breakbälle. Bucsa erspielte sich während der gesamten Partie keinen einzigen Breakball, darf aber auf das beste Abschneiden an einem Grand Slam zurückblicken.

US Open