Bei ihrer 3. Teilnahme im Hauptfeld der US Open bekommt Rebeka Masarova (WTA 109) in der Startrunde die schwerstmögliche Aufgabe vorgesetzt. Die 26-Jährige bekommt es mit keiner Geringeren als der Weltnummer 1, Aryna Sabalenka aus Belarus, zu tun. Für Masarova wird es das 2. Kräftemessen mit der US-Open-Titelverteidigerin sein. Das 1. Duell ging im Juni auf Rasen mit 2:6, 6:7 verloren.

Bencic kennt Gegnerin noch nicht

Der grösste Schweizer Trumpf, Belinda Bencic (WTA 18), kennt seine Gegnerin noch nicht. Die Ostschweizerin beginnt gegen eine Qualifikantin. Im gleichen Tableau-Viertel wie Bencic befindet sich Jil Teichmann (WTA 85). Die Seeländerin steht vor einer machbaren Aufgabe, trifft sie doch mit der Amerikanerin Caty McNally (WTA 103) auf eine schlechter klassierte Spielerin. McNally steht dank einer Wildcard direkt im Hauptfeld.

Die 4. Schweizerin im Bunde ist Viktorija Golubic (WTA 77). Die Zürcherin, die dieser Tage noch beim Turnier in Cleveland im Einsatz steht, trifft auf Loïs Boisson (FRA/WTA 46). Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am Sonntag.

