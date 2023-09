Im Achtelfinal der US Open trifft Belinda Bencic am Sonntag statt auf die Weltnummer 4 auf die Rumänin Sorana Cirstea.

Legende: Peilt in New York den Viertelfinal an Belinda Bencic. Keystone/EPA/WILL OLIVER

Es war ein zähes Stück Arbeit, dass Belinda Bencic auf dem Weg in den Achtelfinal der US Open zu verrichten hatte. 2:39 Stunden benötigte die Schweizerin gegen Lin Zhu, ehe sie die Chinesin in 3 Sätzen in die Knie gezwungen hatte.

Die 26-Jährige steht in «Flushing Meadows» damit zum 4. Mal in den Achtelfinals. Die Runde der letzten 16 hat Bencic heuer auch an den Australian Open sowie in Wimbledon erreicht. Einzig an den French Open konnte die Ostschweizerin nicht wie gewünscht performen und scheiterte in der 1. Runde überraschend an Lucky Loser Elina Avanesyan (WTA 134) aus Russland.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Der Achtelfinal mit Belinda Bencic ist am Sonntag im Louis-Armstrong-Stadium als zweiter Match an der Reihe. Davor wird ab 17:00 Uhr Schweizer Zeit ebenfalls eine Frauen-Partie bestritten. Cirstea vs. Bencic dürfte gegen 19:00 Uhr beginnen und ist live bei SRF im Programm.

In New York bietet sich Bencic nun die Möglichkeit, ihre diesjährige Grand-Slam-Bilanz noch etwas aufzupolieren – die Chancen auf den Vorstoss in den Viertelfinal scheinen günstig zu sein. Umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Schweizerin gemäss Papierform auf die Weltnummer 4 hätte treffen können. Statt gegen die Kasachin Jelena Rybakina wird Bencic im Achtelfinal aber gegen Sorana Cirstea spielen.

Alle Achtelfinals in New York gewonnen

Die 33-jährige Rumänin ist aktuell die Nummer 30 der Welt. Und für Bencic keine Unbekannte. Das letzte Duell der beiden hatte vor einem Jahr ebenfalls in New York stattgefunden. In der 2. Runde setzte sich Bencic nach verlorenem Startsatz in 3 Sätzen durch.

«Ich kenne sie gut. Sie ist eine, die sehr aggressiv spielt und wirklich draufgeht», beschreibt Bencic das Spiel ihrer Gegnerin. Sie weiss aber auch, dass «es bei ihr manchmal ein Auf und Ab» ist. Ein Blick auf die Statistik im Match gegen Rybakina bestätigt dies. Cirstea schlug zwar 33 Winner, leistete sich aber auch 42 unerzwungene Fehler. Die Rumänin profitierte bei ihrem Coup davon, dass sich die Kasachin noch fehlerhafter präsentierte (56).

Während Cirstea an den US Open zuvor noch nie über die 3. Runde hinausgekommen ist, hat Bencic alle ihre 3 Achtelfinals in New York gewonnen. 2019 erreichte sie dann zum bisher einzigen Mal an einem Grand-Slam-Turnier die Halbfinals.