Legende:

1990: Wolkow schlägt Edberg

Aus für die Weltnummer 1 in Runde 1: Edberg musste sich dem damals 23-jährigen Russen Alexander Wolkow glatt in drei Sätzen geschlagen geben. Zwar war für Wolkow in Runde 2 Schluss, in Flushing Meadows erreichte er aber drei Jahre später sein bestes Grand-Slam-Ergebnis. Erst im Halbfinal unterlag er Pete Sampras.

Imago