Frances Tiafoe (USA/ATP 26) schlägt Andrej Rublew (RUS/ATP 11) in drei Sätzen und steht im Halbfinal der US Open.

Mit Standing Ovations belohnte das Publikum in New York seinen Lokalmatador Frances Tiafoe am Ende des 2. Satzes. Der 24-Jährige hatte das Tiebreak kurz zuvor gleich mit 7:0 für sich entschieden. Ob Stoppball, Returnwinner oder Ass: Tiafoe gelang in der Kurzentscheidung einfach alles. Andrej Rublew hatte klar das Nachsehen.

03:53 Video Überragendes Tiebreak von Tiafoe Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 53 Sekunden.

Bereits der 1. Durchgang war im Tiebreak an den US-Amerikaner gegangen. Dort musste er Rublew, der kurz zuvor noch einen Satzball vergeben hatte, zwar drei Punkte zugestehen. Unter anderem verschätze er sich bei seinem ersten Satzball bei einem Lob dermassen, dass er den Ball ins Aus lassen wollte, dieser jedoch noch auf die Linie klatschte. Davon liess sich Tiafoe jedoch nicht verunsichern und holte sich den Satz mit einem Ass.

00:51 Video Zuerst verschätzt, dann gepunktet Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

16 Jahre nach Roddick

Es dauerte bis in den 3. Durchgang, bis zum ersten Mal einem Spieler ein Servicedurchbruch gelang. Beim Stand von 3:3 gelang Tiafoe das Break zum 4:3 – es sollte die Entscheidung sein. Zwar erspielte sich Rublew direkt im nächsten Game ebenfalls zwei Breakchancen, doch wie so oft in der Partie konnte sich Tiafoe auf seinen Aufschlag verlassen.

Geldstrafe für Kyrgios Box aufklappen Box zuklappen Nick Kyrgios (ATP 25) muss für seinen Ausraster nach dem Out bei den US Open eine Strafe von 14'000 US-Dollar bezahlen. Nach der Fünfsatz-Niederlage im Viertelfinal gegen den Russen Karen Chatschanow (ATP 31) hatte der extrovertierte und offensichtlich frustrierte Australier spektakulär zwei Schläger zertrümmert. Für Kyrgios war es die insgesamt fünfte Strafe in New York, zuvor war er wegen unflätiger Aussprüche und wegen Spuckens zur Kasse gebeten worden. Insgesamt kam eine Summe von 32'500 Dollar zusammen, der ein Preisgeld von 445'000 Dollar gegenübersteht. (sid)

18 Asse schlug die Weltnummer 26 insgesamt, dazu kam eine starke Quote von über 75 Prozent gewonnenen Punkten am Netz. Zudem wirkte der US-Amerikaner wacher und konzentrierter als Rublew, der sich mit zunehmender Spieldauer immer mehr nervte.

Nach 2 Stunden und 39 Minuten wurde der Russe erlöst – Tiafoe beendete die Partie mit einem Ass zum 7:6, 7:6, 6:4 und stiess als erster Amerikaner seit Andy Roddick vor 16 Jahren in einen US-Open-Halbfinal vor.

00:29 Video Matchball und anschliessendes Tänzchen von Tiafoe Aus Sport-Clip vom 07.09.2022. abspielen. Laufzeit 29 Sekunden.

Rublew scheitert erneut

Bereits im letzten Jahr hatte Rublew in Flushing Meadows gegen den gleichen Gegner verloren. Damals war es eine Partie der 3. Runde und das Duell ging über 5 Sätze. In diesem Jahr brauchte Tiafoe nur 3 Sätze – und steht erstmals in einem Grand-Slam-Halbfinal. Dort trifft er auf Carlos Alcaraz (ESP/ATP 4).

Rublew hingegen kann seinen Viertelfinal-Fluch nicht besiegen. Zum sechsten Mal scheiterte er an einem Grand-Slam-Viertelfinal in der Runde der letzten 8.