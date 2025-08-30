Leandro Riedi (ATP 435) steht an den US Open im Achtelfinal.

Sein Gegner Kamil Majchrzak (ATP 76) gibt im 1. Satz beim Stand von 3:5 aufgrund einer Verletzung auf.

Der nächste Gegner von Riedi ist entweder Alex de Minaur (ATP 8) oder Daniel Altmaier (ATP 56).

Es waren bizarre 29 Minuten, die sich auf Court 5 bei den US Open abspielten. Sowohl Leandro Riedi als auch Kamil Majchrzak gingen mit einem Fünfsätzer in den Beinen in dieses Drittrundenspiel in New York – und beiden waren die Strapazen der letzten Runde noch anzusehen.

Riedi, der erst sein 4. Spiel auf Stufe Grand Slam absolvierte, schien sich zu Beginn nicht sauber bewegen zu können. Er spielte zudem mit einer Bandage am linken Oberschenkel. Doch auch Majchrzak war weit entfernt vom Vollbesitz seiner Kräfte. Speziell beim Aufschlag agierte er gehemmt, legte die Bälle praktisch nur über das Netz.

Riedi konnte die noch grössere Einschränkung seines polnischen Gegners zu Beginn nicht nutzen, im Gegenteil: Er musste den Aufschlag gleich zwei Mal abgeben und geriet mit 0:3 ins Hintertreffen.

Nun gegen die Weltnummer 8?

Doch mit Fortdauer der Partie kam der Zürcher besser auf, bewegte sich runder, konnte mit dem Handicap von Majchrzak besser umgehen. Er breakte zweimal zurück, zum 1:3 und 3:3. Nachdem Majchrzak im 7. Game seinerseits zwei Möglichkeiten zum 3. Servicedurchbruch vergeben hatte, beorderte er den Physiotherapeuten auf den Platz. Doch dieser schien nicht helfen zu können, nach einem kurzen verbalen Austausch ging er unverrichteter Dinge wieder.

Wenige Minuten und ein weiteres Break von Riedi zum 5:3 später war es soweit: Unter Tränen gab Majchrzak die Partie auf, machte sich auf zum Netz und herzte Riedi. Der Schweizer, der selber immer wieder unter Verletzungen gelitten hatte, verabschiedete den Polen mit Applaus.

Riedis märchenhafter Lauf in Flushing Meadows geht damit weiter. Nun hat der 23-Jährige bis Montag zwei Tage Zeit, sich zu erholen. Im Achtelfinal könnte er in New York erstmals auf einen Top-10-Spieler treffen. Alex de Minaur (ATP 8) muss sich allerdings erst noch gegen Daniel Altmaier (ATP 56) durchsetzen.

US Open