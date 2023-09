Aryna Sabalenka bekundet in der 2. Runde bei den US Open keine Mühe. Auch Marketa Vondrousova ist souverän weiter.

US Open: Round-up Frauen

Legende: Stürmt in die nächste Runde Aryna Sabalenka. IMAGO / USA TODAY Network

Die Top-10-Spielerinnen

Aryna Sabalenka (BLR/WTA 2) s. Jodie Burrage (GBR/WTA 96) 6:3, 6:2

Marketa Vondrousova (CZE/WTA 9) s. Martina Trevisan (ITA/WTA 58) 6:2, 6:2

Ons Jabeur (TUN/WTA 5) s. Linda Noskova (CZE/WTA 41) 7:6 (9:7), 4:6, 6:3

Jessica Pegula (USA/WTA 3) s. Patricia Tig (ROU/WTA 700) 6:3, 6:1

Aryna Sabalenka qualifiziert sich abgeklärt für die 3. Runde der US Open. Wie schon in Runde 1 gegen Maryna Zanevska (WTA 112) eliminierte die Weltnummer 2 ihre Gegnerin mit 6:3, 6:2. Gegen die Britin Jodie Burrage war Sabalenka 4 Minuten schneller und siegte nach 1:14 Stunden. Im Louis Armstrong Stadium verwandelte die Australian-Open-Siegerin 3 ihrer 4 Breakbälle und wehrte 2 Breakbälle ab. Als nächstes trifft Sabalenka auf die Französin Clara Burel (WTA 62), die die an Nummer 25 gesetzte Tschechin Karolina Pliskova überraschend klar mit 6:4, 6:2 besiegte.

Auf ähnlich dominante Art und Weise meisterte Marketa Vondrousova ihre Aufgabe in der 2. Runde. Gegen die Italienerin Martina Trevisan liess die Wimbledon-Gewinnerin nichts anbrennen und gewann nach 1:20 Stunden locker 6:2, 6:2. Als nächstes trifft die Tschechin auf die Russin Jekaterina Alexandrowa (WTA 20), die für ihre Zweitrunden-Partie gegen Lesia Tsurenko (UKR/WTA 46) gerade mal 58 Minuten benötigte.

Etwas härter kämpfen für ihren Sieg musste Ons Jabeur. Die letztjährige US-Open-Finalistin benötigte für ihren 3-Satz-Sieg gegen Linda Noskova 2:09 Stunden. In der nächsten Runde bekommt es die Tunesierin mit Marie Bouzkova (WTA 31) zu tun.

Die US-Hoffnung Jessica Pegula gab sich in ihrem Zweitrundenduell keine Blösse. Die Weltranglistendritte, die bei einem Grand Slam noch nie über den Viertelfinal hinaus gekommen ist, bezwang die Rumänin Patricia Tig im Arthur Ashe Stadium 6:3, 6:1 und bekommt es nun mit der Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 26) zu tun.