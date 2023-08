Lokalmatadorin Coco Gauff muss an den US Open fast 3 Stunden kämpfen, ehe ihr Einzug in Runde 2 feststeht.

Die Top-10-Spielerinnen

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Rebecca Peterson (SWE/WTA 86) 6:0, 6:1

Jelena Rybakina (KAZ/WTA 4) s. Marta Kostyuk (UKR/WTA 39) 6:2, 6:1

Coco Gauff (USA/WTA 6) s. Laura Siegemund (GER/WTA 121) 3:6, 6:2, 6:4

Maria Sakkari (GRE/WTA 8) u. Rebeka Masarova (ESP/WTA 71) 4:6, 4:6

Karolina Muchova (CZE/WTA 10) s. Storm Hunter (AUS/WTA 158) 6:4, 6:0

Mit dem Selbstvertrauen von 11 Siegen aus den letzten 12 Spielen reiste Coco Gauff an die US Open, entsprechend gross sind die Erwartungen des Heimpublikums an die erst 19-Jährige. Diesem Druck vermochte die US-Amerikanerin gegen Laura Siegemund zu Beginn nicht standzuhalten. Die 35-jährige Deutsche brachte das Arthur Ashe Stadium mit dem Gewinn des 1. Satzes zum Schweigen. Nach einem hart erarbeiteten Break gleich zu Beginn des 2. Durchgangs platzte bei Gauff jedoch der Knoten. Die Weltnummer 6 diktierte fortan das Geschehen und rang die zähe Siegemund nach 2:51 Stunden doch noch nieder. In der nächsten Runde wird Gauff trotz ihres jungen Alters die erfahrenere Spielerin sein. Gegnerin ist dann die erst 16-jährige Mirra Andrejewa (RUS/WTA 63).

00:22 Video Der Matchball bei Gauff - Siegemund Aus Sport-Clip vom 29.08.2023. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.

Iga Swiatek hat die Mission Titelverteidigung an den US Open eindrücklich lanciert. Gegen die Schwedin Rebecca Peterson siegte die Weltnummer 1 in der Startrunde nach nur 58 Minuten in 2 Sätzen. Im 1. Durchgang gestand die Polin ihrer Kontrahentin kein einziges Game zu, im 2. Satz konnte Peterson immerhin den «Bagel» abwenden und einmal den Aufschlag durchbringen. In der 2. Runde trifft Swiatek auf die Australierin Daria Saville (WTA 322).

00:26 Video Der Matchball bei Swiatek - Peterson Aus Sport-Clip vom 28.08.2023. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Nach dem Erstrunden-Out vor Jahresfrist übersprang Jelena Rybakina die Starthürde Marta Kostyuk heuer souverän. Die Kasachin siegte in 2 Sätzen 6:2, 6:1. Kostyuk gewann lediglich die Hälfte der Punkte bei erstem Aufschlag und musste Rybakina insgesamt 5 Breaks zugestehen.

Die gebürtige Baslerin Rebeka Masarova sorgte für die erste Überraschung des Turniers. Die Weltranglisten-71. setzte sich 6:4, 6:4 gegen die als Nummer 8 gesetzte Griechin Maria Sakkari durch. Die 24-jährige Masarova gewann 2016 das Juniorenturnier in Paris, ein Jahr später entschied sich die Tochter einer Spanierin und eines Slowaken zum Nationenwechsel von der Schweiz zur Heimat ihrer Mutter.

Ihrer Favoritenrolle gerecht wurde Karolina Muchova. Die diesjährige French-Open-Finalistin aus Tschechien bekundete mit Wildcard-Inhaberin Storm Hunter keinerlei Probleme und machte den Sack schon nach 65 Minuten zu.