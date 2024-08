US Open: Round-up Frauen

Legende: Steht in der Runde der letzten 16 Coco Gauff. Reuters/Robert Deutsch

Titelverteidigerin Coco Gauff (WTA 3) ringt Jelina Switolina (WTA 28) an den US Open in 3 Sätzen nieder und steht im Achtelfinal.

Olympiasiegerin Qinwen Zheng (WTA 7) nimmt erstmals in New York den schnellstmöglichen Weg.

Zum Ende des 1. Durchgangs musste man sich um Coco Gauff Sorgen machen. Die US-Amerikanerin hatte den über weite Strecken ausgeglichenen Startsatz mit 11 Punktverlusten de suite mit 3:6 abgeben müssen. Die Ukrainerin Jelina Switolina schien plötzlich das Mittel gefunden zu haben, um die Titelverteidigerin zu knacken.

Gauff meldete sich jedoch eindrücklich zurück. Beim Stand von 3:2 nutzte die Weltnummer 3 ihren insgesamt 4. Breakball zum 1. Break. Von da an übernahm die Favoritin das Zepter und gab dieses nicht mehr aus der Hand. Gauff entschied den 2. Umgang mit 6:3 für sich und zog im Entscheidungssatz früh vorentscheidend davon. Nach 2:03 Stunden verwertete die US-Amerikanerin ihren 4. Matchball zum 3:6, 6:3, 6:3-Sieg.

Olympiasiegerin macht kurzen Prozess

Nachdem Qinwen Zheng in den ersten beiden Runden jeweils den 1. Satz hatte abgeben müssen, liess die Olympiasiegerin von Paris bei ihrem 3. Einsatz in New York keine Spannung aufkommen. Die Deutsche Jule Niemeier (WTA 101) konnte die Chinesin zu keinem Zeitpunkt fordern. Zheng überliess ihrer Widersacherin nur gerade 3 Games und siegte mit 6:2, 6:1.