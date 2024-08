US Open: Round-up Frauen

Titelverteidigerin Coco Gauff ringt Jelina Switolina an den US Open in 3 Sätzen nieder und steht im Achtelfinal.

Auch die an Nummer 2 gesetzte Aryna Sabalenka muss einem Satzrückstand nachrennen und erreicht dennoch die zweite Turnierwoche.

Qinwen Zheng und Donna Vekic machen die Neuauflage des Olympia-Finals perfekt.

Zum Ende des 1. Durchgangs musste man sich um Coco Gauff (WTA 3) Sorgen machen. Die US-Amerikanerin hatte den über weite Strecken ausgeglichenen Startsatz mit 11 Punktverlusten de suite mit 3:6 abgeben müssen. Die Ukrainerin Jelina Switolina (WTA 28) schien plötzlich das Mittel gefunden zu haben, um die Titelverteidigerin zu knacken.

Gauff meldete sich jedoch eindrücklich zurück. Beim Stand von 3:2 nutzte die Weltnummer 3 ihren insgesamt 4. Breakball zum 1. Break. Von da an übernahm die Favoritin das Zepter und gab dieses nicht mehr aus der Hand. Gauff entschied den 2. Umgang mit 6:3 für sich und zog im Entscheidungssatz früh vorentscheidend davon. Nach 2:03 Stunden verwertete die US-Amerikanerin ihren 4. Matchball zum 3:6, 6:3, 6:3-Sieg.

Im Achtelfinal kommt es für Gauff zum Aufeinandertreffen mit ihrer Landsfrau Emma Navarro. Die Weltnummer 12 machte in der 3. Runde gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 19) im Entscheidungssatz einen Breakrückstand wett und behielt noch mit 6:4, 4:6, 6:3 die Oberhand.

Sabalenka dreht auf

Einen Rekord stellten die Belarussin Aryna Sabalenka und ihre russische Gegnerin Jekaterina Alexandrowa (WTA 31) auf. Die beiden starteten ihren Match im Arthur Ashe Stadium um 00:07 Uhr Ortszeit, so spät wie noch keine Partie in der Geschichte der US Open.

Favoritin Sabalenka verlor den Startsatz in nur einer halben Stunde mit 2:6, schaffte aber den Turnaround und liess ihrer Gegnerin in den weiteren Umgängen beim 6:1, 6:2 keine Chance. Um 01:48 Uhr beendete die zweifache Australian-Open-Siegerin die Partie. Es war das zweitspäteste Ende einer Frauenpartie in der Flushing-Meadows-Historie. Sabalenka trifft nun auf Elise Mertens (BEL/WTA 35).

Zheng und Vekic weiter

Olympiasiegerin Qinwen Zheng (WTA 7) überliess Jule Niemeier (GER/WTA 101) beim 6:2, 6:1 nur gerade 3 Games. Damit kommt es im Achtelfinal zur Neuauflage des Olympia-Finals zwischen der Chinesin und Donna Vekic (WTA 24). Die Kroatin setzte sich gegen Peyton Stearns (USA/WTA 47) durch. Im Olympia-Turnier hatte sich Zheng auf dem Sand von Roland Garros deutlich gegen Vekic durchgesetzt.