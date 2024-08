Qinwen Zheng (WTA 7) legt in der 2. Runde an den US Open einen Fehlstart hin, steigert sich in der Hitze von New York dann aber markant.

Aryna Sabalenka (WTA 2) und Titelverteidigerin Coco Gauff (WTA 3) geben jeweils nur 4 Games ab.

Für Wimbledonsiegerin Barbora Krejcikova (CZE/WTA 8) ist das Turnier bereits zu Ende.

Olympiasiegerin Qinwen Zheng erwischte in der 2. Runde der US Open gegen Erika Andrejewa (RUS/WTA 75) einen Fehlstart und musste den 1. Umgang im Tiebreak ihrer Gegnerin überlassen. Danach setzte die Olympiasiegerin von Paris aber zu einem regelrechten Steigerungslauf an und liess ihrer Widersacherin keine Chance mehr. Am Ende setzte sie sich trotz Satzverlust souverän mit 6:7 (3:7), 6:1 und 6:2 durch. Die Begegnung ist wegen den hohen Temperaturen (weit über 30 Grad) zwischenzeitlich für 10 Minuten unterbrochen worden. Nächste Gegnerin von Zheng ist die Deutsche Jule Niemeier.

Ohne Mühe in die nächste Runde eingezogen ist Aryna Sabalenka (WTA 2). Die unterlegene Vorjahresfinalistin liess der Italienerin Lucia Bronzetti (WTA 76) nicht den Hauch einer Chance und siegte in nur 61 Minuten mit 6:3 und 6:1. Sabalenka, zweifache Gewinnerin der Australian Open (2023 und 2024), trifft in der nächsten Runde auf die Russin Jekaterina Alexandrowa.

Auch Coco Gauff gab auf dem Weg in die nächste Runde nur 4 Games ab. Beim 6:4, 6:0-Sieg gegen Tatjana Maria (WTA 99) bekundete die Titelverteidigerin im 1. Satz einige Probleme mit dem Spielstil der Deutschen, welche die Bälle oft mit viel Unterschnitt spielt. Der 2. Durchgang war dann allerdings eine sehr einseitige Angelegenheit.

Wimbledonsiegerin Krejcikova scheitert an Qualifikantin

Für Barbora Krejcikova ist das Turnier hingegen schon nach der 2. Runde vorbei. Die Tschechin, die in diesem Jahr in Wimbledon triumphiert hatte, musste sich der rumänischen Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse (WTA 122) überraschend mit 4:6 und 5:7 geschlagen geben. Ruse kämpfte sich im 2. Umgang von einem 3:5-Rückstand zurück und gewann 4 Games in Folge. Die Rumänin erreichte zum ersten Mal die 3. Runde eines Grand-Slam-Turniers und trifft nun auf Golubic-Bezwingerin Paula Badosa, die die Amerikanerin Taylor Townsend mit 6:3, 7:5 bezwang.