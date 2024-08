Legende: Erfreut sich weiter einer tollen Form Jasmine Paolini. Reuters/Geoff Burke

Jasmine Paolini (WTA 5) steht an den US Open nach einem 6:3, 6:4-Sieg gegen Julia Putinzewa (WTA 32) im Achtelfinal.

Ebenfalls in die 2. Turnierwoche zieht Jessica Pegula (WTA 6) ein. Die US-Amerikanerin besiegt Jessica Bouzas Maneiro (WTA 74) mit 6:3, 6:3.

Osaka-Bezwingerin Karolina Muchova (WTA 52) schlägt auch Anastasia Potapowa (WTA 38).

Die ausgezeichnete Saison von Jasmine Paolini findet an den US Open ihre Fortsetzung. Die 28-jährige Italienerin hat dank eines 6:3, 6:4-Erfolgs gegen Julia Putinzewa an jedem Grand-Slam-Turnier im Minimum den Achtelfinal erreicht. An den French Open und in Wimbledon ging die Reise bis in den Final, in New York soll im Idealfall gar der erste Major-Titel resultieren.

Dafür muss sich Paolini im Vergleich zur Partie gegen Putinzewa aber noch steigern. Im 1. Durchgang bekundete die Italienerin mit der Kasachin durchaus Mühe, musste zweimal ihren Aufschlag abgeben. Ihre Serviceschwäche kompensierte Paolini jedoch mit drei Breaks. Im 2. Satz zeigte sich die Weltnummer 5 dann entschieden solider. Ein Break zum 2:1 genügte, um den Sack zuzumachen.

In der Runde der letzten 16 wartet mit Karolina Muchova ein harter Brocken auf Paolini. Die von vielen Verletzungen geplagte Tschechin, die in der 2. Runde bereits Naomi Osaka ausgeschaltet hatte, bezwang Anastasia Potapowa mit 6:4, 6:2. Vor einem Jahr erreichte Muchova in «Flushing Meadows» den Halbfinal.

Pegula gewinnt gegen Namensvetterin

Auf ihren ersten Titel auf Grand-Slam-Stufe wartet auch Jessica Pegula noch. Nur allzu gerne würde die 30-jährige US-Amerikanerin dies bei ihrem Heim-Major ändern. Das Ticket für die zweite Woche hat Pegula bereits auf sicher. Gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro siegte die Favoritin mit 6:3, 6:3.

Die nächste Gegnerin von Pegula heisst Diana Shnaider (WTA 18). Die 20-jährige Russin erlebt in diesem Jahr den Durchbruch auf der WTA-Tour und steht nun erstmals überhaupt in einem Grand-Slam-Achtelfinal.