Die Weltnummer 1 Iga Swiatek steht nach einem weiteren überzeugenden Auftritt im Achtelfinal der US Open.

Ebenfalls in die 2. Turnierwoche ziehen Jasmine Paolini und Jessica Pegula ein.

Die einstige Weltnummer 1 Caroline Wozniacki setzt ihren schönen Lauf in New York fort.

3. Auftritt, 3. Zweisatzsieg: Die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek bleibt an den US Open ungefährdet. Im Sechzehntelfinal liess die 23-jährige fünffache Grand-Slam-Siegerin ihrer Gegnerin Anastasia Pawljutschenkowa (RUS/WTA 27) keine Chance und setzte sich in 92 Minuten mit 6:4, 6:2 durch. Drei Servicedurchbrüche genügten Swiatek zum Sieg, da sie selbst keinen einzigen Breakball zuliess. Im Achtelfinal trifft die Polin auf die Russin Ljudmila Samsonowa (klarer Sieg über Ashlyn Krueger/USA).

Die ausgezeichnete Saison von Jasmine Paolini (WTA 5) findet an den US Open ihre Fortsetzung. Die 28-jährige Italienerin bezwang Julia Putinzewa (WTA 32) 6:3, 6:4 und hat nun an jedem Major dieses Jahres im Minimum den Achtelfinal erreicht. An den French Open und in Wimbledon ging die Reise bis in den Final, in New York soll im Idealfall gar der erste Major-Titel resultieren. Unantastbar trat Paolini allerdings nicht auf. Im 1. Durchgang gab sie gleich zweimal ihren Service ab.

01:15 Video Die wichtigsten Punkte bei Paolini - Putinzewa Aus Sport-Clip vom 01.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden.

In der Runde der letzten 16 wartet mit Karolina Muchova ein harter Brocken auf Paolini. Die von vielen Verletzungen geplagte Tschechin, die in der 2. Runde bereits Naomi Osaka ausgeschaltet hatte, bezwang Anastasia Potapowa mit 6:4, 6:2. Vor einem Jahr erreichte Muchova in «Flushing Meadows» den Halbfinal.

Pegula gewinnt gegen Namensvetterin

Auf ihren ersten Titel auf Grand-Slam-Stufe wartet auch Jessica Pegula (WTA 6) noch. Nur allzu gerne würde die 30-jährige US-Amerikanerin dies bei ihrem Heim-Major ändern. Das Ticket für die zweite Woche hat Pegula bereits auf sicher. Gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro siegte die Favoritin mit 6:3, 6:3.

Die nächste Gegnerin von Pegula heisst Diana Shnaider (WTA 18). Die 20-jährige Russin erlebt in diesem Jahr den Durchbruch auf der WTA-Tour und steht nun erstmals überhaupt in einem Grand-Slam-Achtelfinal.

Wozniacki noch immer makellos

Glänzend aufgelegt ist in Flushing Meadows Altmeisterin Caroline Wozniacki (WTA 71). Die 34-jährige Dänin, die vor einem Jahr ihr Comeback nach dreieinhalb Jahren Absenz (Geburt zweier Kinder) gegeben hatte, schlug die französische Qualifikantin Jessika Ponchet (WTA 143) 6:3, 6:2.

Die ehemalige Weltnummer 1 und Australian-Open-Siegerin von 2018 ist damit nach 3 Auftritten in New York noch immer ohne Satzverlust und hat erst 12 Games abgegeben. Nun wartet mit Beatriz Haddad Maia (BRA/WTA 21) allerdings ein anderes Kaliber auf Wozniacki. Im Spiel der Brasilianerin gegen die Russin Anna Kalinskaja (6:3, 6:1) sorgte ein umstrittener Schiedsrichter-Entscheid für Gesprächstoff.