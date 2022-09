Coco Gauff ringt Shuai Zhang im Achtelfinal der US Open in 2 engen Sätzen nieder. Nun wartet Caroline Garcia.

Die 1. Hälfte der Achtelfinals

Coco Gauff (USA/WTA 12) s. Zhang Shuai (CHN/WTA 36) 7:5, 7:5

Caroline Garcia (FRA/WTA 17) s. Alison Riske-Amritraj (USA/WTA 29) 6:4, 6:1

Ludmilla Samsonowa (RUS/WTA 35) u. Ajla Tomljanovic (AUS/WTA 46) 6:7 (8:10), 1:6

Ons Jabeur (TUN/WTA 5) s. Veronika Kudermetowa (RUS/WTA 18) 7:6 (7:1), 6:4

Mit Coco Gauff verbleibt der Liebling der einheimischen Fans im Rennen um den US-Open-Titel. Die 18-jährige Lokalmatadorin gewann ein zähes Ringen gegen Zhang Shuai nach fast 2 Stunden mit 7:5, 7:5 und bleibt damit auch nach 4 Partien ohne Satzverlust. Anders als noch in den vorherigen Runden wurde Gauff von Zhang aber stark gefordert. Die Chinesin, die zum Turnierauftakt Jil Teichmann eliminiert hatte, legte in beiden Durchgängen mit Break vor. Gauff vermochte aber zu reagieren und den Spiess jeweils noch umzudrehen. In den entscheidenden Momenten war die US-Amerikanerin einen Tick stärker.

Will Gauff in New York in den Halbfinal einziehen, muss sie im Viertelfinal Caroline Garcia aus dem Weg räumen. Die Französin, welche in der Vorbereitung auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres das WTA-1000-Turnier in Cincinnati gewonnen hatte, ist die Spielerin der Stunde und setzte ihren Erfolgslauf auch im Achtelfinal der US Open fort. Gegen Alison Riske-Amritraj, wie Gauff US-Amerikanerin, gab Garcia lediglich 5 Games ab. Wie stark die 28-Jährige dieser Tage unterwegs ist, belegt folgende Statistik: Garcia musste ihren Gegnerinnen im bisherigen Turnierverlauf noch nie mehr als 4 Games in einem Durchgang zugestehen.

Tomljanovic setzt Erfolgslauf fort – nun gegen Jabeur

Am Freitag hatte Ajla Tomljanovic der grossen Karriere von Serena Williams ein Ende gesetzt und damit die US-amerikanischen Fans in Trauer versetzt. Am Sonntag knüpfte die Australierin nahtlos an ihre starken Leistungen an den diesjährigen US Open an und setzte sich im Duell zweier ungesetzter Spielerinnen gegen Ludmilla Samsonowa durch. Dabei war es die Russin gewesen, die im 1. Durchgang die Vorteile auf ihrer Seite gehabt zu haben schien. Doch Tomljanovic rettete sich nach 2:5-Rückstand noch ins Tiebreak und gewann dieses mit 10:8. Im Anschluss war die Gegenwehr Samsonowas gebrochen.

In ihren 3. Major-Viertelfinal wird Tomljanovic auf dem Papier als klare Aussenseiterin steigen. Mit Ons Jabeur wartet die Weltnummer 5 auf die Australierin. Der diesjährigen Wimbledon-Finalistin gelang es im 4. Anlauf erstmals, Veronika Kudermetowa in die Knie zu zwingen. Wie auch Tomljanovic kämpfte sich Jabeur im 1. Satz nach 2:5-Rückstand zurück, um dann im Tiebreak zuzuschlagen. Den Sieg perfekt machte die Tunesierin im 2. Umgang beim Stand von 5:4 mit einem Break zu null.

01:22 Video Zusammenfassung Jabeur – Kudermetowa Aus Sport-Clip vom 05.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 22 Sekunden.