Die 1. Hälfte der Achtelfinals

Matteo Berrettini (ITA/ATP 14) s. Alejandro Davidovich Fokina (ESP/ATP 39) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2

Casper Ruud (NOR/ATP 7) s. Corentin Moutet (FRA/ATP 112) 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2

Pablo Carreno Busta (ESP/ATP 15) u. Karen Chatschanow (RUS/ATP 31) 6:4, 3:6, 1:6, 6:4, 3:6

Daniil Medwedew (RUS/ATP 1) u. Nick Kyrgios (AUS/ATP 25) 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6

4 Sätze waren es für Matteo Berrettini in den Runden 2 und 3 gewesen, nun musste der Italiener im Achtelfinal sogar über die volle Distanz. Alejandro Davidovich Fokina forderte Berrettini alles ab und musste am Ende doch als Verlierer vom Platz. Dies lag vor allem auch am Umstand, dass der Spanier nur 4 seiner insgesamt 13 Breakmöglichkeiten zu nutzen vermocht hatte. Berrettini seinerseits packte in 10 Anläufen 6 Mal zu und stellte einmal mehr seine Nervenstärke in den Schlüsselmomenten unter Beweis. Der 26-Jährige steht in Flushing Meadows zum 3. Mal in den letzten 4 Jahren in der Runde der letzten 8.

In dieser wartet mit Casper Ruud ein harter Brocken auf Berrettini. Der an Nummer 5 gesetzte Norweger gewann am Sonntag in 4 Sätzen gegen den «Lucky Loser» Corentin Moutet. Bis auf den 3. Satz, welchen der Franzose im Tiebreak für sich entscheiden konnte, war die Partie eine eindeutige Angelegenheit. Ruud ist damit in der Turniergeschichte der erste Norweger, der in den Viertelfinal einzieht.

Im zweiten Viertelfinal der oberen Tableau-Hälfte trifft Nick Kyrgios auf Karen Chatschanow. Der Russe entschied einen Abnützungskampf über 5 Sätze gegen Pablo Carreno Busta, der Mitte August beim ATP-1000-Turnier in Montreal triumphiert hatte, für sich. Für Chatschanow ist es der dritte Einzug in einen Major-Viertelfinal. Weiter ging es für den 26-Jährigen Olympia-Silbergewinner von Tokio bisher noch nie.