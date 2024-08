Jannik Sinner (ATP 1) löst die Aufgabe in der 3. Runde gegen Christopher O'Connell (ATP 87) souverän in 3 Sätzen.

Alcaraz-Bezwinger Botic van de Zandschulp (ATP 74) bleibt gegen Jack Draper (ATP 25) chancenlos.

Anders Novak Djokovic (ATP 2) und Carlos Alcaraz (ATP 3), die sensationell bereits in der ersten Woche der US Open ausgeschieden sind, blieb Jannik Sinner auch in seinem 3. Auftritt in New York ungefährdet. Christopher O'Connell war in Runde 3 kein Gradmesser für die Weltnummer 1. Sinner dominierte die Partie vom ersten Ballwechsel an und liess zu keinem Zeitpunkt Zweifel an seinem Weiterkommen aufflammen.

In den Durchgängen 1 und 3 nahm der Favorit dem Underdog je zweimal den Aufschlag ab, im 2. Umgang genügte Sinner ein Break, um den Unterschied auszumachen. Selber liess der Südtiroler keine einzige Breakchance zu. Nach 1:53 Stunden verwertete Sinner seinen 1. Matchball mit einem Volleywinner zum 6:1, 6:4, 6:2. Im Achtelfinal trifft Sinner auf den kanadischen Überraschungsmann Gabriel Diallo (ATP 143) oder den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP 14).

Lauf von Van de Zandschulp vorbei

Mit seinem Dreisatz-Erfolg gegen Carlos Alcaraz in der 2. Runde schockte Botic van de Zandschulp die Tennis-Welt. Ein weiterer Coup blieb für den Niederländer jedoch aus. In der 3. Runde konnte die Weltnummer 74 gegen Jack Draper nichts ausrichten. Van de Zandschulp musste sich dem Briten klar mit 3:6, 4:6, 2:6 geschlagen geben. Damit steht der 22-jährige Draper zum 2. Mal in Serie im US-Open-Achtelfinal. Dort bekommt er es mit Tomas Machac zu tun (CZE/ATP 39).