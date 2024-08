Mit Stefanos Tsitsipas (ATP 11) und Félix Auger-Aliassime (ATP 19) verlieren am zweiten Tag der US Open zwei Gesetzte im Männer-Tableau in der 1. Runde.

Stefanos Tsitsipas unterlag dem Australier Thanasi Kokkinakis (ATP 86) in vier Sätzen 6:7 (5:7), 6:4, 3:6, 5:7. Der Grieche produzierte in 3:55 Stunden Spielzeit satte 51 unerzwungene Fehler. Für Tsitispas bleibt der «Big Apple» eine grosse Enttäuschung. In New York hat der zweifache Grand-Slam-Finalist noch nie die 3. Runde überstanden. Für Kokkinakis wiederum war es der erste Sieg an den US Open seit 2019.

Félix Auger-Aliassime war gegen den Tschechen Jakub Mensik (ATP 65) beim 2:6, 4:6, 2:6 chancenlos. Der Kanadier hat seit seinem Halbfinaleinzug 2021 in New York nur noch einen Match gewonnen. Für den 18-jährigen Mensik ist es erst die zweite Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier nach den Australian Open Anfang Jahr.